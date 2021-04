La Suisse rouvre ses terrasses, ses cinémas et ses stades lundi 19 avril

La Suisse annonce ce mercredi la réouverture des terrasses, de ses cinémas, théâtres et d’événements en plein air dès lundi 19 avril, et ce malgré le fait que la situation épidémiologique se soit détériorée ces dernières semaines.

Les restaurants et bars suisses vont pouvoir de nouveau ouvrir leurs terrasses dès lundi 14 avril annonce le Conseil fédéral dans un communiqué. Il sera possible d'organiser des manifestations accueillant du public : dans les stades, les cinémas ou encore dans les salles de concert et de théâtre. La situation en Suisse reste pourtant fragile reconnaît le Conseil, mais estime que les "conditions permettent un assouplissement modéré".

Des tables limitées à quatre clients

Dans les bars et les restaurants, les clients pourront revenir sur les terrasses à certaines conditions : ils doivent transmettre leurs coordonnées, consommer assis, et ne pourront enlever leurs masques que lorsqu'ils consomment. Les tables seront espacées d'1,5 mètre et chacune d'entre elle ne pourra accueillir que quatre personnes au maximum.

La Suisse annonce un assouplissement de ses restrictions - Conseil Fédéral

Des matchs de football avec moins de 100 spectateurs

Pour ce qui est des manifestations accueillant du public, la Suisse adopte la règle des "100 personnes dehors, 50 à l'intérieur". Ainsi, les stades ou les concerts en plein air ne pourront pas accueillir plus de 100 spectateurs, et les cinémas, théâtres et salles de concert pas plus de 50 personnes. A chaque événement, les spectateurs devront rester assis et porter un masque en permanence.

Une prise de risque "acceptable" pour le Conseil fédéral

Dans son communiqué, le Conseil fédéral admet que la situation sanitaire reste fragile mais que le "risque associé à ses assouplissements est acceptable". En effet, toujours selon le Conseil, la "recrudescence des hospitalisation est relativement faible par rapport au nombre de nouveaux cas et la couverture vaccinale des personnes vulnérables progresse bien, avec près de la moitié des plus de 80 ans et environ 30 % des 70 à 79 ans vaccinés".

Pour rappel, les règles en vigueur imposent à tout Français allant en Suisse pour raison autre que professionnel ou urgente de présenter un test PCR de moins de 72h, sans compter la limitation des 10 km à respecter.