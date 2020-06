La suite du déconfinement en Sarthe avec les piscines qui rouvrent les unes après les autres

Les sarthois adeptes de natation et de jeux d'eau vont être ravis. Deux nouvelles piscines rouvrent au public ce mercredi : les Sittellia à Montfort-le-Gesnois et "Plouf" à Montval-sur-Loir.

Où peut-on désormais se baigner en Sarthe ? Etat des lieux des centres du département.

Coulaines

C'est la première piscine du département à avoir rouvert le 2 juin dernier. La commune voulait participer à l'expérimentation sur la réouverture des piscines et avait commencé à relancer la machine. Voilà pourquoi sa piscine est la première à ouvrir à nouveau ses portes et ses bassins,

Le Mans

Le centre des Atlantides a rouvert le 20 juin dernier avec un tarif unique de trois euros, un accès limité et sur réservation pour certains bassins.

Les horaires sont aménagés

Jusqu’au 3 juillet, les matinées sont réservées aux nageurs confirmés, dans le bassin sportif, du lundi au vendredi de 9 h 30 à 11 h 15, sur inscription au 02 43 50 05 31.

À partir du 6 juillet, les matinées seront réservées aux enfants des centres de loisirs municipaux.

L’accès à l’établissement est interdit une heure avant l’horaire de fermeture.

L'accès est limité à 200 personnes simultanément. Le pentaglisse, la rivière sauvage, le toboggan et la pataugeoire restent fermés dans un premier temps. L’accès aux espaces engazonnés et le stationnement au bord des bassins sont interdits.

La piscine des Ardriers : aucune date de réouverture annoncée pour le moment

Allonnes

La piscine a rouvert le 15 juin dernier uniquement les après-midis de 14h30 à 16h30 et de 17h00 à 19h00. La sortie du bassin s'effectue 20 minutes avant la fermeture. Les cours de natation reprendront sous forme de stage à partir des vacances scolaires. Le tarif sera de 1 euro pour les habitants d'Allonnes pendant les vacances.

Mamers

Le centre a rouvert ce mardi avec un sens de circulation balisé, et une limitation à 50 nageurs. simultanément. Les baies vitrées seront ouvertes pour augmenter la ventilation naturelle.

Bessé-sur-Braye

Le centre aqua-récréatif a rouvert le 23 juin dernier sur réservation. Le planning est allégé et les créneaux sont limités. Pendant les vacances, les horaires seront de nouveau plus larges.

Ecommoy

La piscine "les bains d'orée" a rouvert le 20 juin dernier. Les cours de natation et d'aquagym ont également repris.

Le Lude

La piscine a rouvert le 20 juin dernier. Elle est accessible tous les jours tous les après-midis.

Loué

La piscine a rouvert le 16 juin dernier avec là aussi des horaires plus restreints qu'en temps normal.

Sablé-sur-Sarthe

Le complexe aquatique a rouvert. L'espace balnéo en revanche reste fermé jusqu'à nouvel ordre. Les tarifs ont été adaptés.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Réouverture à venir

Dollon : réouverture prévue ce samedi 4 juillet.

Tennie : réouverture prévue ce samedi 4 juillet.

Pas de date de réouverture

La Ferté-Bernard : pas de réouverture prévue avant septembre.

La Suze-sur-Sarthe : aucune date de réouverture annoncée pour le moment

Le Grand Lucé : aucune date de réouverture annoncée pour le moment

____________________________________________________________________________________________________________________

Les derniers préparatifs avant la réouverture aux Sittellia à Montfort-leGesnois

"Avec la fermeture du complexe, on a perdu 60% de notre chiffre d'affaire" souligne Christelle Huron, la directrice adjointe du centre des Sittellia. "Ceci étant dit, on a aussi profiter du confinement pour faire quelques travaux. On a réalisé la réfection du carrelage des accès aux bassins, on a mis des sanitaires à l'extérieur et puis on en a aussi profité pour faire la vidange. Dans la salle de musculation, on a aussi mis en place des vitres teintées. Avec le coronavirus, on rouvre avec un sens de circulation, un accès sur réservation et limité dans la durée.

Les toboggans du complexe les Sittellia seront accessibles au public © Radio France - Christelle Caillot

Moins de personnes en même temps et pas toute la journée dans les bassins

"On va diminuer notre fréquentation quasiment par cinq" rajoute Christelle Huron, la directrice adjointe du centre des Sittellia. "Habituellement, on pouvait accueillir jusqu'à 750 personnes. Sur la première semaine de réouverture, on sera limité à 136 personnes au niveau des bassins. Ce sera la même chose dans l'espace de musculation et de fitness. Avant, on n'avait pas de limite du nombre de personnes. Là aussi, le nombre de personnes en instantané sur un espace sera réduit. On limite également le nombre de personnes sur les cours d'aqua-fitness. On va aussi réduire les temps de baignade. Ce ne sera pas plus d'1h30 dans l'eau. Pour les aires de jeux et les toboggans, une file d'attente sera mise en place afin de respecter les distances".

Réouverture ce 1er juillet du complexe Les Sittellia © Radio France - Christelle Caillot

Les Sittellia rouvrent ce mercredi 1er juillet. Tous les bassins , les aires de jeux, les pataugeoires, et les toboggans sont accessibles. en revanche, le petit espace restauration situé à l'extérieur reste fermé. Le centre existe depuis vingt ans. Il emploie une vingtaine de personnes.

