La suppression des emplois aidés inquiète les manchois

Après les aides au logement et les dotations aux collectivités territoriales, le gouvernement s'attaque aux emplois aidés.

Dans un mail (que s'est procuré le journal Libération) la Délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle, qui dépend du ministère du travail, demande aux préfets d’en finir pour cette année avec les contrats aidés à destination des entreprises et de restreindre ceux réservés à l’Etat, les collectivités locales et certaines associations. Des emplois jusqu'ici subventionnés et qui permettaient d'embaucher une personne en difficulté. Selon la ministre du travail Muriel Pénicaud ils « sont extrêmement coûteux pour la nation ». 2,4 milliards d’euros prévus cette année.

Une très mauvaise nouvelle dans la Manche

Pôle emploi © Maxppp - Sebastien JARRY

Il y a d'abord les maires qui se posent beaucoup de questions comme Gaëtan Lambert. A la tête de la commune de Sartilly dans le sud manche, commune de 1500 habitants très aidés par ces emplois aujourd'hui menacés : "Nous avons actuellement 4 contrats aidés qui doivent faire la rentrée scolaire pour accueillir nos 300 élèves et je n'ai toujours pas la confirmation qu'ils pourront être là. Je ne sais pas comment je vais faire. On me laisse pas un mois pour m'organiser et si c'est effectivement supprimés ces contrats aidés ce sera un surcoût de 40 000 euros pour ma commune".

Muriel Pénicaud à la sortie du Conseil des Ministres du 02 Aout 2017 © Maxppp - Leon Tanguy

Les associations aussi sont très inquiètes.Nadine Février est à Cherbourg assistante de direction de l'association Fil et Terre. Une association qui s'occupe d'insertion et pour qui ces emplois aidés sont vitaux : "Nous avons 14 contrats aidés, ça représente plus de 200 000 euros, c'est énorme. A terme si on a pas de solution l'association sera en péril. Et puis on est prévenu le lendemain pour la veille. La situation est désespérée. Pôle emploi a du mal à nous donner des informations. On est dans l'incertitude totale. C'est inenvisageable que ce soit terminé. On ne sait pas du tout comment on va pouvoir faire." Les agences Pôle Emploi ont d'ores-et-déjà reçu l'ordre de ne plus proposer ce type de contrat. En France plus d'un million de personnes en ont bénéficié l'an dernier.