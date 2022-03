La table d'Uzel de la Jonxion, dernière née des cafétérias commerciales de l'Adapei

C'est la quatrième cafétéria inclusive sous la marque des "tables d'Uzel", crée par l'Adapei (Doubs et Territoire) qui œuvre à l'insertion des personnes handicapées. Une cafétéria installée à la Jonxion, tout près du centre d'affaire de Meroux et de la gare TGV. Elle ouvre ce jeudi midi pour la première fois et emploie 12 travailleurs en situation de handicap, qui ont suivi une formation d'un an.

"Ce qui est visé, c'est le 100 % inclusif pour accompagner nos travailleurs vers le milieu ordinaire. Un peu comme un centre de formation, mais avec la priorité de satisfaire notre clientèle", explique José Jésus, chargé d'insertion à la Table d'Uzel de la Jonxion.

Chacun des salariés a été sélectionné sur des critères professionnels et a bénéficié d'un parcours de formation de près d'un an. "J'ai appris beaucoup de choses en un an. J'arrive à préparer des sauces et des plats tout seul. La cuisine a toujours été ma passion", nous confie Sébastien Kamel, jeune commis de 34 ans, originaire de Belfort.

"Depuis un an, j'ai appris beaucoup de choses", Sébastien Kamel, jeune commis de 34 ans © Radio France - Christophe Beck

Cette cafétéria de la Jonxion a profité de l'expérience de sa voisine de Brognard, à l'entrée de la zone de Technoland. Son responsable, Lionel Kuentz nous parle de sa clientèle. "Nous sommes avant tout une cafétéria et un restaurant. Le champ social de notre établissement est un petit plus pour notre clientèle, mais les gens viennent surtout pour ce qu'il y a dans l'assiette et la qualité de notre cuisine".

A la Jonxion, la cafétéria, ouverte aux usagers du centre d'affaire ou de la gare, propose une cuisine française faite maison à partir de produits locaux. 120 places assises. 30 places en terrasse. Elle est ouverte tous les midis de semaine de 11h30 à 14h00, avec parking gratuit (C'est important de le préciser).

Les trois autres cafétérias ont été ouvertes dans le Doubs à Brognard sur la zone de Technoland, mais aussi à Pontarlier et Besançon.