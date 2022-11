La Table du Soir débute sa nouvelle campagne hivernale à Bayonne

Les premiers repas de l'hiver seront distribués ce lundi soir par les bénévoles de la Table du Soir. Ils en ont préparés 80 pour cette première journée de la nouvelle campagne hivernale. Créée il y a 30 ans, l'association dispose aujourd'hui de deux préfabriqués situés près du pont rouge à Bayonne. Mais la crise économique, l'inflation et la flambée des prix de l'énergie fragilise les personnes les plus précaires. Cathy Loubressac, président de la Table du Soir, est inquiète. Cela pourrait entrainer une hausse significative du nombre de bénéficiaires. L'association craint surtout une baisse des dons. Elle se procure la nourriture auprès de la Banque Alimentaire qui organise sa collecte annuelle les 26 et 27 novembre prochain.

L'important pour nous, c'est que personne ne reparte le ventre vide — Cathy Loubressac

Invitée de France Bleu Pays Basque ce lundi, la toute nouvelle présidente de la Table du Soir, Cathy Loubressac explique : "pour nous, la priorité là, c'est d'avoir l'évaluation de la collecte de la banque alimentaire qui a lieu le 25 et 26 novembre, puisque ce sont les denrées de la Banque alimentaire qui nous permettent d'élaborer les repas." L'hiver dernier, la Table du Soir avait distribué 12.420 repas, soit 91 personnes par jour en moyenne. Pour la première fois cette année, elle a poursuivi son activité tout l'été, d'avril à octobre. "On déplore que ce soit un succès" soupire la présidente. L'association a effectivement distribué 8.500 repas chaud, le midi, en période estivale. L'opération sera pérennisée l'an prochain après la fin de la campagne hivernale le 31 mars.

Augmentation des accueillis

La crise actuelle pourrait affecter le nombre de dons mais elle pourrait aussi entrainer une hausse significative des bénéficiaires. "C'est probable" confirme Cathy Loubressac. "On a déjà vu une augmentation nette au moment du Covid. Beaucoup de personnes qui avaient même des contrats de travail partiel ont perdu leur boulot et se sont présentés à la Table du Soir parce qu'ils étaient dans l'incapacité de pouvoir se restaurer deux fois par jour." L'association accueille tous les soirs une population assez hétérogène : "nous avons bien sûr les personnes sans domicile fixe, mais nous avons aussi des jeunes en errance, des retraités à très faibles ressources. Nous avons de plus en plus de travailleurs à faibles salaires. Et ça, c'est une vraie préoccupation !" s'inquiète la présidente, "des gens qui sont en situation de travail et qui n'ont pas suffisamment de ressources pour pouvoir vivre dignement."

Actuellement, la Table du Soir peut compter sur l'aide de 155 bénévoles © Radio France - Franck Dolosor

La Table du Soir compte actuellement 155 bénévoles qui donnent de leur temps pour préparer les repas et proposer aux bénéficiaires un accueil bienveillant. Mais au vu de la situation, du risque d'augmentation des besoins, Cathy Loubressac lance un appel : "on démarre la saison, donc toutes les personnes qui ont envie de nous rejoindre pour participer à cette aventure humaine sont évidemment les bienvenus !" Pour tous renseignements, vous pouvez contacter la Table du Soir par mail : contact@latabledusoir.fr ou par téléphone au 05.59.59.77.61.

En plus des bonnes volontés des bénévoles, la Table du Soir a besoin d'argent. En cela, la Foulée du partage est un évènement important. Il permet d'assurer 50% à 60% d'autonomie financière à l'association. La 6ème édition de cette course de 10 km aura lieu le 27 novembre prochain au départ du local de la Table du Soir, situé chemin Saint Bernard à Bayonne.

