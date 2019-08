5 ans après l'inauguration du tramway à Besançon, le gestionnaire Keolis défend sa vision des transports en commun

Besançon, France

"Un tram toutes les 12 minutes à la gare ou vers Chalezeule, c'est insuffisant". Pour les 5 ans du tramway de Besançon, Laurent Sénécat, le directeur de Keolis Besançon Mobilités, le gestionnaire du réseau Ginko affiche ses ambitions pour l'avenir. "Nous voulons augmenter la fréquence de passage du tram", continue M. Sénécat.

L'allongement des tramways de 24 à 36 mètres est-il toujours d'actualité, comme annoncé au mois de juin dernier ? "Oui, nous avons 19 rames au total, une petite moitié pourrait être allongée. Dans une rame de 24 mètres nous pouvons transporter 130 passagers, si on allonge cette rame et qu'on _passe à 37 mètres_, on pourrait transporter 227 passagers", confirme Laurent Sénécat.

Le réseau de bus affaibli ?

Pour certains usagers, comme Jacques Amiot du collectif des Mécontents des transports en commun de Besançon dénonce un réseau de bus détérioré. "Dans certaines zones, le bus passe bien moins souvent, et il faut marcher davantage pour rejoindre un arrêt", explique M. Amiot. "Certaines personnes âgées ou personne à mobilité réduite renonce ainsi à prendre le tram", poursuite Jacques Amiot.

Pour Laurent Sénécat, le directeur de Keolis Besançon Mobilités, le gestionnaire du réseau Ginko, il est primordial de "fortifier les lignes les plus importantes, les lianes, quitte à devoir marcher un peu plus pour avoir son bus, mais s'assurer un passage fréquent sur les axes stratégiques".