La Talaudière : les salariés de Cremlog sommés de lever leur piquet de grève

Les salariés de Cremlog, prestataire de Grand Frais, ont été sommés par la justice, ce mardi, de libérer l’entrée de leur entreprise à la Talaudière (Loire). Ils tenaient un piquet de grève depuis vendredi contre la fermeture annoncée du site. Malgré cela, la grève se poursuit.

Depuis le 20 octobre, à la Talaudière, une trentaine de salariés de Cremlog, prestataire exclusif des magasins Grand Frais pour la crémerie, sont en grève illimitée contre le plan de sauvegarde de l’emploi qui se prépare dans leur groupe. La mauvaise nouvelle est tombée il y a plusieurs semaines : le site stéphanois doit fermer, alors même que ce PSE prévoyant la suppression d’une centaine d’emplois, n’est pas légal, notamment parce que l’entreprise va bien. En fin de semaine dernière, ils installaient donc un piquet de grève à l’entrée du site. Piquet levé ce mardi, sur une décision de justice.

Les élus locaux soutiennent les salariés

Dans leur combat, les salariés et les syndicats de Cremlog peuvent désormais compter sur le soutien de certains élus locaux. Celui du député Régis Juanico notamment et du conseiller régional Johann Césa. "On a vraiment le sentiment que depuis deux ou trois ans, la direction a sciemment transformé les CDI en contrat précaires, de CDD, d’intérimaires, déplore l’élu régional. On a le sentiment que l’entreprise avait depuis le début le projet de quitter la Talaudière pour rapatrier son activité à Orléans et sur son nouveau site de Saint-Priest dans le Rhône."

Les élus et les syndicats ont donc saisi la Directe, la direction du travail pour contrer le plan social déguisé de la direction et en attendant, la grève se poursuit.