La Talaudière : les salariés de Véolia en grève faute d'avoir reçu la prime promise par le gouvernement en décembre

La Talaudière, France

Ce vendredi 8 février, en tout début de matinée, les salariés de l'entreprise Véolia, situé à La Talaudière ont annoncé leur grève. Une trentaine d'entre eux se sont regroupés devant les grilles de l'entreprise. Ils dénoncent des promesses non-tenues : en décembre dernier, le gouvernement avait annoncé le versement d'une prime pour les salariés. Or cette prime, le personnel de Véolia ne l'a toujours pas perçue.

Selon les syndicats présents sur le site de La Talaudière, chaque salarié doit recevoir un bonus de 1000 euros. Mais ils ont appris qu'il fallait remplir certaines conditions pour percevoir cette prime, à savoir de ne pas dépasser le plafond des 25 000 euros par an. "Au niveau France, cette prime représente 1 million d'euro pour le groupe. Et ce million n'a pas été redistribués aux salariés", explique Jospeh Simenez, secrétaire général du syndicat CFDT activités du déchets.

Le mouvement grève chez Véolia est national ce vendredi 8 février. L'arrêt de travail doit durer uniquement une journée. "On a un dialogue social, on a demandé à ce que tout le personnel touche la prime et on n'a pas eu de réponse qui n'a rien donné", ajoute le secrétaire général de la CFDT à La Talaudière. Les salariés n'excluent pas faire d'autres actions sur les négociations n'avancent pas suffisamment.

Contactée, la direction du site de La Talaudière n'a pas souhaité réagir.