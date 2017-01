La "taxe attentat" plus chère cette année

Vous la payez peut-être sans le savoir. La taxe qui permet de financer le fond d'indemnisation des victimes des attentats versée aux assurances va augmenter de 37% cette année.

5,90€ au lieu de 4,30€. C'est ce que les bénéficiaires d'un contrat d'assurance auto ou habitation vont devoir payer par an pour le fond d'indemnisation aux victimes. L'annonce vient de Juliette Méadel, la secrétaire d'Etat chargée de l'Aide aux victimes. Celles des attentats de Paris et de Nice, soit 811 victimes sur les 2 109 demandes d’indemnisation. Les assurances sont obligées de répercuter cette hausse sur leurs contrats, comme l'agence Axa de Dijon.

"Pour la bonne cause"

Pour Nicolas Seraine, si "la collecte est réalisée par la compagnie d'assurance", c'est parce que "l'assureur sait depuis toujours mutualiser les risques". Et pour lui, "c'est pour la bonne cause".

Il y a aussi des "catastrophes technologiques comme AZF [ndlr: l’explosion de l'usine AZF à Toulouse en 2001 qui a coûté la vie à 31 personnes]" indemnisées aussi par des fonds particuliers, même si "ça fait longtemps qu'il ne s'est rien reproduit mais depuis, ce fond existe encore, on continue de payer une cotisation pour ces catastrophes".

Une augmentation d'1€ qui ne fait pas l'unanimité

1,60€ de plus seulement par an. C'est une augmentation, mais elle reste particulièrement faible. Pour autant pour Suzie, une Dijonnaise, "1€ c'est ça... plus ça... plus autre chose. On veut bien payer, mais faut pas abuser! "