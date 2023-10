La taxe d'enlèvement des ordures ménagères en hausse dans plusieurs communes de la métropole Aix-Marseille

Depuis sa création en 2016 la Métropole Aix-Marseille travaille à une fiscalité unique sur l'ensemble des 92 communes qui la composent. C'est une obligation légale. Cela se traduit cette année par une mauvaise nouvelle pour les contribuables de plusieurs ville avec de fortes hausses de la taxe foncière, mais aussi de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) : + 58 % pour La Ciotat et Chateauneuf-lesMartigues,+41% pour Aix en Provence et Vitrolles, + 36% pour Istres.

Un aixois qui payait jusque là 100 euros de taxes devra débourser cette année 141 euros

Une nouvelle dépense en période d'inflation qui fait grincer des dents. "Tout augmente, on ne s'en sort plus avec nos retraites" peste Jacqueline. "Moi je veux bien payer si le travail est bien fait et ce n'est pas toujours le cas", renchérit Anne-Marie. "Regardez ici, ça déborde en permanence, ça attire les rats et les chiens".

Pour Jean-Claude, après la hausse de la taxe foncière, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase : "41% d'augmentation je ne comprends pas pourquoi ça augmente autant. Ils ont créé la Métropole par ce qu'il n'y a plus d'argent dans les caisses de Marseille, il faut aller ponctionner les villes aux alentours".

Une harmonisation progressive de la fiscalité

Du coté de la Métropole on confirme que cette hausse de la TEOM, dans certaines communes, est destinée à atteindre un taux unique de 14% dans l'ensemble de la Métropole. Hors il existe encore de nombreuses disparités entre les villes. Aix-en-Provence par exemple affichait jusque là un taux de 10,6%, aux alentours de 9% à La Ciotat ou Châteauneuf-les-Martigues.

Des Coût de collecte et traitement de plus en plus élevés

Et qu'en est-il dans les communes dont le taux est supérieur à 18% ? "Il n'y aura pas de baisse, en tout cas pas tout de suite" précise Roland Mouren, en charge de la collecte des déchets à la métropole Aix-Marseille Provence. D'après l'élu c'est la hausse du coût de collecte et de traitement des déchets qui est en cause : "l'enfouissement des déchets coûte aujourd'hui 45 euros la tonne, demain il sera à 52 euro et après demain à 65 euros, nous enfouissons 300.000 tonnes de déchets chaque année".

Le coût de la collecte a également augmenté avec l'inflation et l'explosion des prix des carburants. Le geste simplifié du tri entraine aussi un surcoût : "une poubelle verte pour le verre et jaune pour tout le reste c'est très bien, le recyclage a progressé de 6%. Mais derrière il y a des usines de tri qui coûtent plus cher" confie Roland Mouren.

D'après les experts, la seule manière de voir baisser cette taxe d'enlèvement dans les années qui viennent sera de diminuer le volume des déchets et de mieux trier. Deux critère sur lesquels les habitants de la Métropole sont mauvais élèves.