Taxe d'habitation : une première baisse de 30%, mais pas partout

Par Pierre Emparan, France Bleu

Les avis de taxe d'habitation arrivent dans les boîtes aux lettres et sur internet. Cette année, elle baisse de 30% pour 22 millions de foyers fiscaux modestes. Pourtant certains d'entre eux paieront plus qu’en 2017 à cause d'une hausse des taxes communales et départementales.