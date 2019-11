Drôme, France

La taxe d'habitation poursuit sa baisse pour la très grande majorité des foyers. Seuls les 20% de foyers les plus aisés continuent à payer la totalité de cet impôt. Ils seront concernés par cette mesure à partir de 2021.

Une économie qui oscille entre 94 et 516 € en moyenne selon les communes de Drôme-Ardèche

La taxe d'habitation est calculée en partie en fonction du prix du bâti et des revenus du foyer. Elle varie donc selon les revenus du foyer et selon la commune. En Ardèche, les habitants de la commune de Dompnac dans les Cévennes ardéchoises ont économisé cette année 94 €. En revanche, à Guilherand-Granges on a économisé 516 €. On observe la même situation dans la Drôme entre Boulc, un village du Diois où l'économie a été 127 € contre 453 € à Bonlieu-sur-Roubion à côté de Montélimar. L'an prochain, ces foyers ne paieront plus de taxe d'habitation.

La réforme pour tous à partir de 2021

A partir de 2021, la baisse de la taxe d'habitation concernera les 20% des foyers les plus aisés. La taxe d'habitation sera supprimée au bout de trois ans avec une baisse d'un tiers tous les ans. En 2023, plus personne ne paiera cet impôt. Le manque à gagner sera de 123 millions d'euros pour la Drôme et de 67 millions d'euros pour l'Ardèche. Une somme qui était versée aux collectivités territoriales. L'Etat a promis de compenser ce manque à gagner à l'euro près.