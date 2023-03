La taxe d'ordures ménagères va augmenter à Amiens Métropole en 2023

Un budget "difficile" pour 2023, "du jamais vu depuis le début de ma carrière politique", précise le président d'Amiens Métropole Alain Gest. Ce jeudi soir, les élus du Conseil métropolitain vont devoir notamment entériner les grandes orientations budgétaires pour l'année, avec plusieurs grands axes d'investissement : le plan vélo, la réhabilitation d'équipements sportifs, de bâtiments, ou encore un plan sur trois ans pour installer des LED pour l'éclairage public des 39 communes de la Métropole. En tout, le budget 2023 s'élève à 256 millions d'euros.

"Impossible" de contrebalancer la hausse de la taxe foncière

Premier enseignement : la taxe d'ordures ménagères va augmenter dans les 39 communes de la Métropole. On revient au même taux qu'en 2018 : 9,54% exactement. C'est environ 1 point de plus qu'en 2022 : "Il y a une augmentation de la taxe des activités polluantes, taxe de l'Etat, explique Alain Gest, le président de la Métropole. En 2023, on est à 25 euros la tonne ; on sera à 65 euros en 2025. Donc tout ce que nous rejetons comme déchets ultimes sont stockés dans un centre d'enfouissement à Boves, et nous sommes facturés de plus en plus cher." C'est aussi à cause de l'augmentation de cette taxe que la Métropole va modifier les horaires de ses déchetteries. Après des protestations, la fermeture les dimanches après-midi sera expérimentée en avril et mai.

Autre hausse qui fait grincer des dents : celle de la taxe foncière, décidée par l'Etat : +7,1%. En 2022, la Métropole avait augmenté cet impôt, la ville d'Amiens l'avait descendu. Mais cette fois impossible de contrebalancer, selon Alain Gest : "Avec les augmentations dues à l'inflation et aussi - c'est normal - l'augmentation des salaires des agents de la Métropole, je ne peux pas compenser en baissant des taxes. Sinon, cela veut dire qu'on stoppe tous les investissements et les grands projets à Amiens", poursuit le président de la Métropole.

Face à un budget 2023 qualifié de "difficile", le président de la Métropole s'engage à ne pas augmenter l'endettement de la collectivité, 1 million d'euros actuellement.

14 nouveaux bus attendus entre 2023 et 2024

Sur les autres dossiers évoqués, les élus vont entériner l'achat de 14 bus, pour remplacer une partie de la flotte du réseau secondaire dans la Métropole. Ils rouleront au gaz vert : un appel d'offres est lancé, on devrait connaître l'entreprise choisie dans l'année. "Sept arriveront fin 2023, sept autres en 2024, détaille Alain Gest. Entre le moment où nous avons réfléchi à l'investissement, on prévoyait un budget de 450.000 à 500.000 euros, il faut compter 70.000 euros supplémentaires".

Autre investissement prévu par la Métropole d'Amiens : la création d'un skatepark semi-couvert, très attendu, quartier Saint-Maurice, le long de la Somme. D'ici la fin de l'année, les locaux de l'ancien magasin Chrétien seront repris à cet effet. La salle d'escalade GrimpA'Bloc s'installera également dans ces locaux.

Toujours dans le domaine des sports, Amiens Métropole va lancer jusqu'à 2025 un plan pour refaire les pelouses des stades de foot en synthétique. Tout cela sera basé sur le modèle du terrain du club de foot des Portugais d'Amiens.