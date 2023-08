La taxe foncière 2023 disponible à partir de ce mercredi sur internet et ça augmente

Encore une hausse en cette rentrée et cette fois il s'agit de la taxe foncière !

ⓘ Publicité

Certains d'entre nous ont déjà reçu leur avis par courrier. Les propriétaires qui ont opté pour le numérique et qui ne sont pas mensualisés peuvent eux retrouver leur avis à partir de ce mercredi 30 août sur leur espace personnel sur site internet des impôts . Pour ceux d'entre nous qui sont mensualisés, ces avis arriveront à partir du 22 septembre.

Une chose à retenir : où que vous habitiez et quelque soit la surface du logement concerné, la base d'imposition fixée par l'état augmente cette année de 7% (augmentation automatique liée à l'inflation). Selon l'union des propriétaires immobiliers, il s'agit "de la plus forte hausse depuis 36 ans". A cette hausse généralisée, il faut ajouter la hausse votée par votre commune et c'est inégal selon les villes.

A Marseille, pas de hausse de la part communale

Cette année, la ville de Marseille a décidé de ne pas augmenter la part communale*. "On n'augmentera plus la part communale de la taxe foncière jusqu'à la fin du mandat"* promet Joël Canicave, adjoint à la mairie de Marseille en charge des finances. Il faut dire qu'en 2022, les 175.000 propriétaires avaient dû faire face à une double augmentation : 3,4% de taxe cadastrale, à laquelle on est venu ajouter 14% de taxe communale, soit un bond de 17,4% ce qui avaient amené certains propriétaires à contester cette décision en justice.

"Je ne veux plus être un pigeon. C'est du racket"- Gérard, propriétaire d'une maison dans le 13 e arrondissement de Marseille

Gérard habite dans le 13 e arrondissement et il est très sévère contre cet impôt. "En 2021, je payais 5700 euros pour ma maison, en 2022 j'ai payé 6817 euros et cette année, je m'attends à passer les 7000 euros". "J'habite à côté de Frais Vallon. A côté de chez moi, depuis un an il y a un camp de Roms. Toutes les nuits j'entends les pétards, les voitures et les motos qui font des dérapages. Les rues sont sales et peu sûres". "A Marseille, on paie pour tous ceux qui ne peuvent pas payer" dit-il.

En plus de sa maison, Gérard paie aussi 6000 euros de taxe foncière pour ses locaux professionnels situés à Felix Piat dans le 3 e arrondissement. "Un quartier délabré!". Au total, ce propriétaire paie 13000 euros par an de foncière

"On se fait racketter ! Dès que je serai à la retraite, je quitterai Marseille car je ne veux plus être un pigeon " déplore ce fonctionnaire excédé.

La taxe foncière payée uniquement par les propriétaires sert à financer le budget des collectivités locales, principalement les communes .

La date limite de paiement est fixée entre le 16 et le 21 octobre selon si vous payez ou non par internet.