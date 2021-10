Dans certaines communes du Béarn et de Bigorre, la taxe foncière a bondi en dix ans

Une étude de l'Union nationale des propriétaires immobiliers montre qu'entre 2010 et 2020, la taxe foncière a augmenté de 27,9% en moyenne en France. Les départements des Pyrénées-Atlantiques et des Hautes-Pyrénées n'échappent pas à la règle. Dans certaines communes même, les chiffres explosent.

Sonia habite depuis 13 ans à Labeyrie, une petite commune des Pyrénées-Atlantiques. Elle a retrouvé deux avis d'imposition datés respectivement de 2009 et 2018. En y jetant un coup d'oeil, elle a fait une découverte inattendue. "La différence est énorme. En 2009, on payait 160 euros. En 2018, 808 euros", indique-t-elle. Et pour cause : dans une étude publiée par l'Union nationale des propriétaires immobiliers, la taxe foncière a augmenté de 73,1 % entre 2010 et 2020 à Labeyrie, soit nettement plus que la moyenne nationale, de 27,9 %.

Des communes bien au-dessus de la moyenne nationale

Si c'est à Labeyrie que la hausse est la plus importante, d'autres communes ne sont pas en reste. Parmi les plus fortes hausses dans les Pyrénées-Atlantiques, on peu citer Anoye (+46,6%), Arnos (+54,9%), Castillon d'Arthez (+43%), Doazon (+44,9%), Eaux-Bonnes (+41,8%), Hagetaubin (+61,9%), Laas (+46%), Lagor (+56,7%), Mesplede (+61,7%), Ogeu Les Bains (+47,7%), Ozenx-Montestrucq (+53,3%), Sarpourenx (+61,8%). Dans les Hautes-Pyrénées, Barlest (+56,4%), Grust (+62,8%), Julos (+66,6%), Pareac (+56,2%), Peyrouse (+51,1%), Sarrancolin (+52,2%).

Et il faut également ajouter un autre facteur, car sur l'avis d'imposition apparaît aussi la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, qui fait aussi parfois flamber la facture finale. C'est le cas entre autres à Lacommande, Artix ou Bésingrand dans le 64, Asque ou Ourdis-Cotdoussan dans le 65.

L'UNPI explique ces hausses par deux facteurs : l'augmentation des valeurs locatives, mais aussi des taux fixés par les collectivités locales, départements et communes.

"Nous ne pourrions pas la baisser"

Pour les maires, cette hausse est justifiée. A Ozenx-Montestrucq, une commune de 409 habitants, la taxe foncière a augmenté de plus de 53 % en dix ans. Le taux a été modifié en 2014, Alain Lenglet n'était alors pas encore maire, mais il a une explication. "Telle qu'elle est aujourd'hui, la taxe foncière est indispensable. La taxe d'habitation n'existant plus, nous ne pourrions pas la baisser, c'est impossible au niveau des finances. Cette taxe permet quand même un certain nombre de choses ! Je le vois dans ma petite commune. Nous venons d'inaugurer une salle des fêtes, nous avons un petit club de foot où il a bien fallu faire des vestiaires... Sans cette taxe foncière, nous ne pouvions rien faire", justifie-t-il.

Dans certaines communes, les taux pourraient encore augmenter. L'UNPI indique que "les propriétaires sont inquiets à l’idée que les collectivités préfèreront augmenter les taux qu’ils peuvent encore manier que de dépendre des dotations promises par la loi pour compenser les pertes de taxe d’habitation".