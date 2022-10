Inflation : la taxe foncière à Grenoble augmentera de 15 à 25 % en 2023

Attention, si vous êtes propriétaire à Grenoble, vos impôts vont augmenter l'année prochaine, en 2023. La mairie prévoit une hausse de la taxe foncière de 15 à 25% en fonction du projet de loi de finances décidé par l'Etat. Trois scénarios différents sont envisagés par la Ville de Grenoble ce mercredi 26 octobre.

Elle explique faire face, comme toutes les autres communes, à des augmentations importantes des dépenses à cause des prix de l'énergie qui explosent - une hausse de 10 millions d'euros en 2023 à Grenoble - , le dégel du point d'indice des fonctionnaires mais aussi l'inflation sur les matières premières. Pour le moment, on ne sait pas encore ce que l'Etat va décider. C'est pourquoi, en attendant, la ville de Grenoble se prépare à 3 scénarios, plus ou moins graves.

Une hausse de toute façon "significative"

Dans le scénario le moins grave, si l'Etat ne plafonne pas les dépenses et accompagne la Ville face à l'inflation, la taxe foncière augmenterait elle de 15 %. Dans le second scénario, où l'Etat n'aide pas face aux hausses de prix, la taxe foncière augmenterait cette fois de 25 %. Dans le pire des cas, si le gouvernement décide en plus de plafonner les dépenses des collectivités locales, Grenoble adopterait une hausse de 15 % de la taxe foncière tout en mettant en place un plan d'austérité.

L'adjoint aux finances, Vincent Fristot, parle en tout cas d'une hausse "significative" : "Le principe d'un budget, c'est d'équilibrer ses comptes et donc si on veut vraiment poursuivre l'action majeure de transformation de la ville, il est indispensable d'augmenter la taxe foncière." Mais il ajoute que "nous avons calculé l'impact possible de cette hausse et dans un contexte où le gouvernement a supprimé la taxe d'habitation et la redevance audiovisuelle", la Ville a décidé que la hausse "serait de moitié inférieure à ce qui a été supprimé au niveau national".

Le calendrier est également modifié, le budget sera voté en mars prochain et pas en décembre. Les élus en appellent à l'Etat pour alléger la facture et ils espèrent que celui-ci ne va pas plafonner les dépenses des collectivités locales.