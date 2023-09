La taxe foncière augmente partout en Mayenne et elle pourrait encore être revue à la hausse en 2024

La taxe foncière est une ressource très importante pour les communes mayennaises, elle constitue environ 30 % de leur budget et sert notamment à payer les agents municipaux, les factures d'énergie et éventuellement faire des investissements, dans des infrastructures comme des écoles.

Cet impôt concerne tous les propriétaires de biens immobilier et il est calculé à partir de la valeur locative des logements. Par exemple, pour un appartement qui pourrait être loué 700 € par mois, peu importe l'endroit en Mayenne, on prend le loyer annuel théorique qu'un propriétaire en tirerait et on le divise par deux. Ce montant est réévalué chaque année par l'Etat, suivant l'inflation.

Les communes mettent ensuite leur grain de sel. Les conseils municipaux décident tous les ans d'un taux pour les différents impôts locaux dont la taxe foncière et depuis la suppression de la taxe d'habitation, c'est l'un des rares leviers que les communes peuvent activer pour composer leur budget.

Des communes concernées comme tout le monde par l'inflation

Les factures d'énergies ont flambé ces derniers mois. Pour suivre la hausse du coût de la vie, la rémunération des fonctionnaires a augmenté avec le dégel du point d'indice. Plusieurs communes ont donc acté une hausse de leur taxe foncière comme Mayenne. Selon le maire de la ville Jean-Pierre Le Scornet, il en coûtera 28 € de plus en moyenne pour chaque propriétaire. "On voit bien que l'équation pour les maires devient de plus en plus compliquée, avec des recettes qui sont atones, des dépenses qui augmentent et des demandes également des usagers qui sont aussi très fortes."

Le président de l'association des maires ruraux de la Mayenne Richard Chamaret prévient : "Il va y avoir un moment où il va falloir, soit que l'Etat augmente les dotations globales de fonctionnement, soit que mes collègues et moi nous regardions à ces augmentations de taxes foncières, même si ce n'est pas forcément notre demande, notre ambition."