La taxe foncière augmente pour plus de 130.000 foyers cette année

Le ministère des Comptes publics a annoncé jeudi une hausse de cette taxe pour 0,3% des contribuables. Les autres redoutent aussi de devoir sortir le chéquier. Qui va payer ? Pourquoi cet impôt local augmente-t-il ? Et de combien ? France Bleu vous répond.

La taxe foncière va augmenter cette année de 8 à 30%, selon les logements. Le ministre des Comptes publics Gérald Darmanin l'a confirmé jeudi 5 septembre 2019, en minimisant la portée de cette hausse qui ne concernerait que "0,3% des contribuables", soit 137.000 foyers fiscaux. "Il y en a qui vont aussi connaître des baisses", a-t-il ajouté. Alignée sur l'inflation, calculée en fonction des travaux, la taxe foncière concerne 45 millions propriétaires.

Pourquoi cette augmentation ?

Chaque année, la taxe foncière est réévaluée. C'est normal, d'après le gouvernement, rien d'exceptionnel. Si votre facture bouge de quelques euros, c'est parce qu'elle s'aligne sur l'inflation, de 2,2% en 2019. C'est prévu par la récente loi des finances. L'indice des prix pour l'année 2018 était de 1,8%.

Certains se demandent si ce n'est pas un moyen de compenser la fin de la taxe d'habitation, voient en cette augmentation une compensation camouflée. Il n'en est rien d'après le gouvernement. "Les opérations de revalorisation des bases locatives n'ont aucun lien avec la suppression de la taxe d'habitation", assure le secrétaire d'État Olivier Dussopt.

Le gouvernement avance d'ailleurs une piste pour remplacer dans les caisses la taxe d'habitation : verser une partie de la TVA aux collectivités territoriales.

Qui va beaucoup payer cette année ?

La valeur de votre logement est réévaluée chaque année, et votre taxe foncière flambe au fil des travaux. Elle risque donc d'augmenter si vous avez construit une piscine ou une pièce en plus chez vous. En effet, si vous avez obtenu un permis de construire ou déclarez vos travaux en mairie, le fisc en est toujours informé.

Si votre bien a pris de la valeur aussi, avec l'installation dans le quartier d'une station de métro, de tramway ou d'une école par exemple. Si rien de tout ne vous concerne, mais que vous subissez quand même une augmentation importante, il existe une liberté locale qui permet aux communes et aux départements de faire bouger l'impôt local à leur guise pour financer les écoles, les stades, ou l'entretien des routes.

Comment calcule-t-on la taxe foncière ?

Le calcul de la taxe foncière s'appuie sur le loyer que le propriétaire serait censé toucher s'il mettait son bien en location. Ça dépend donc de la surface, du standing de l'immeuble, de l'état d'entretien de la construction, mais aussi du secteur.

Ça grimpe, vous vous en doutez, quand on a un appartement neuf, en plein centre-ville, dans un quartier recherché et très bien desservi. On applique ensuite sur cette valeur le taux d'imposition voté par la commune.