La taxe foncière en forte hausse cette année dans la métropole d'Orléans

Vous avez jusqu'à vendredi 15 octobre pour la payer : la taxe foncière est en forte hausse dans la métropole d'Orléans cette année. Mais cette hausse est compensée par la baisse de 2 autres taxes, sur les ordures ménagères et sur l'assainissement. Explications.

Si vous êtes propriétaire de votre logement, vous avez jusqu'à vendredi 15 octobre pour payer votre taxe foncière. Et si vous habitez dans la métropole d'Orléans, vous vous êtes sans doute aperçu de la forte augmentation du montant à régler : en moyenne 40 euros de plus à payer, mais ce n'est qu'une moyenne... Certains habitants vont devoir débourser une centaine d'euros supplémentaires ! L'explication ? Elle est à chercher dans la part métropolitaine de la taxe foncière.

Hausse de 346% de la part métropolitaine

Cette part a fait un bond spectaculaire : + 346 % ! Ce n'est pas une surprise, car la décision a été votée en décembre dernier en conseil métropolitain, la métropole d'Orléans a relevé son taux de 3,5 points, le faisant passer de 1,28% à 5,71%. Mais parallèlement, la métropole a fortement baissé 2 autres taxes : - 33% pour la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et - 25% pour la redevance d'assainissement.

Or ces deux baisses compensent la hausse de la taxe foncière pour la plupart des ménages, assure la métropole, exemple à l'appui : "Prenons une taxe foncière de l'ordre de 1 400 € pour une maison de 150 m² à Saint-Cyr-en-Val, explique Michel Martin, vice-président d'Orléans métropole en charge des finances. C'est un exemple significatif puisque les trois quarts des contribuables de la métropole qui paient la taxe foncière versent entre 500€ et 2000 €. Dans cet exemple, la hausse de la part interco de la taxe foncière s'élève à + 114 € ; mais la baisse de la taxe ordures ménagères est de - 75€ et celle de la taxe assainissement sera d'environ - 60 € (avec une consommation moyenne de 120 m3 d'eau). Au total, ce sera donc bien une économie de 21 €."

Les locataires grands gagnants de la réforme

Reste qu'il y a un décalage dans le temps : la baisse de la taxe d'assainissement n'apparaîtra que dans quelques semaines, lorsque vous recevrez votre prochaine facture d'eau : en attendant, c'est donc surtout la hausse de la taxe foncière qui est visible... "C'est vrai que c'est compliqué de s'en apercevoir, concède Michel Martin, mais c'est bien l'ensemble du dispositif, avec les trois taxes, qu'il faut prendre en compte."

Cette réforme était en partie une nécessité comptable liée aux transferts de compétence de la métropole, mais c'était aussi une volonté politique assumée, rappelle l'élu : "Il y a une dimension sociale clairement affichée, n'oublions pas que les locataires ne sont pas assujettis à la taxe foncière mais qu'ils paient en revanche les deux autres taxes qui sont en baisse !" 53% des ménages sont propriétaires de leur logement dans la métropole d'Orléans - c'est beaucoup moins sur la ville d'Orléans où on ne compte que 36% de propriétaires. Au final, ce sont les propriétaires non occupants, qui proposent des logements à la location, qui sont vraiment pénalisés par cette réforme.