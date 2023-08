La taxe foncière en hausse dans plusieurs communes de Loire-Atlantique et de Vendée

La taxe foncière, que les propriétaires reçoivent à partir de ce jeudi, augmente a minima de 7,1 % pour tous cette année. Une hausse due à la suppression de la taxe d'habitation et à l'inflation sur laquelle sont indexées les valeurs locatives cadastrales servant de base au calcul de la taxe foncière. "La valeur locative cadastrale correspond au loyer théorique que le propriétaire pourrait retirer du bien qu'il mettra en location. La base évolue tous les ans et est indexée sur l'inflation", explique Jean Labayen, directeur du pôle fiscalité à la direction régionale des finances publiques de Loire-Atlantique. D'où cette augmentation notable cette année. Parallèlement, les communes et intercommunalités ont la liberté d'augmenter leurs taux.

ⓘ Publicité

Hausse de 15% à Vertou, de 4,6% à Rezé

Il n'y a pas de hausse du taux cette année à Nantes, où sur 10 ans la taxe foncière a déjà bondi de plus de 27 %. En revanche, à Vertou, la taxe foncière augmente de 15%, ainsi qu'à Rezé de 4,6 %. Les taux n'évoluent pas à Saint-Nazaire, Saint Herblain, La Roche-sur-Yon ou aux Sables d'Olonne. En Loire-Atlantique, la taxe foncière augmente dans la moitié des communes.

"Ces augmentations sont uniquement supportées par les propriétaires, ce n'est pas juste".

L'union nationale des propriétaires immobiliers, considère qu'on fait peser sur les seuls propriétaires le coût d'infrastructures dont tous les habitants bénéficient. "Ça ne m'étonne pas par rapport aux besoins des municipalités pour améliorer les conditions de vie des locataires ou des propriétaires, confie Jean-Michel Danilo président de l'UNPI en Loire-Atlantique, et comme il n'y a plus de taxe d'habitation, il faut bien trouver l'argent ailleurs. Mais ce sont quand même de lourdes augmentations supportées uniquement par les propriétaires. Ce n'est pas juste".