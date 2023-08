La taxe foncière en hausse devrait rester moins élevée en Sarthe que la moyenne nationale

C'est la douloureuse de la rentrée. Les avis de taxe foncière commencent arriver dans les boites aux lettres des Sarthois. Sur internet, ils seront mis en ligne à partir de mercredi 30 août 2023. Et cette année, les propriétaires risquent de grincer des dents car cette année cette taxe sur le bâti et non bâti est en nette augmentation. L'Etat a revu à la hausse la base de 7,1%, suivant ainsi l'inflation. Une augmentation à laquelle il faut parfois ajouter celles aussi décidées par les communes comme à Coulaines où la hausse totale atteint 23%.

"C'est beaucoup trop" estime Françoise Hérissé, présidente de l'UPI72, l'union des propriétaires immobiliers de la Sarthe : "Cela devient difficile. C'est une charge importante à une époque où l'on nous demande de rénover les logements et d'atteindre des niveaux élevés de DPE (diagnostic de performance énergétique, ndlr). C'est décourageant". Pour l'UPI72, les propriétaires financent la suppression de la taxe d'habitation. "Avant tout le monde payait, les locataires et les propriétaires. Et c'était normal puisque tout le monde bénéficier des infrastructures comme une salle communale. Aujourd'hui, il n'y a plus que le foncier qui paye. Ce n'est pas logique".

+23% au Mans en 10 ans

Dans ce contexte, Le Mans a d'ailleurs préféré ne pas augmenter ses taux communal et métropolitain. Mais L'UPI72 rappelle en que la taxe foncière a fortement augmenté lors de la dernière décennie. Sur Le Mans, elle a ainsi progressé de 23,5% entre 2011 et 2021. Toutefois avec une taxe foncière de 741 euros par foyer en 2022, la Sarthe était bien en en dessous de la moyenne nationale qui s'élevait à 895 euros.