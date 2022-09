La taxe foncière en hausse de 5% à Saint-Nazaire : les habitants partagés

Si vous êtes propriétaire, vous avez dû vous en rendre compte : la taxe foncière vient de vous être adressée et elle est en forte hausse cette année. De 1,9% en moyenne en France, plus encore dans un quart des villes de plus de 40 000 habitants. C'est le cas à Nantes et Saint-Nazaire.

Près de 8% de hausse à Nantes, 2% à Rezé, 5% à Saint-Nazaire. Il y a la disparition de la taxe d'habitation qu'il faut compenser à laquelle cette année s'ajoute l'inflation qui plombe les comptes des collectivités. Cet été, dans le vote du budget 2022, le gouvernement a relevé les plafonds des valeurs locatives cadastrales, c'est-à-dire que les communes ont le feu vert pour alourdir l'impôt foncier, dernier levier fiscal en leur pouvoir.

A Saint-Nazaire, 48% des ménages concernés

Prenons le cas de Saint-Nazaire : la hausse concerne 48% des ménages soit près d'un ménage sur 2, mais la mairie temporise : c'est 4 euros de plus par mois en moyenne et cela faisait 11 ans que la Ville n’avait pas touché aux taux de fiscalité locale. Par ailleurs, avec plus d'un millier de nouveaux habitants par an, la mairie rappelle qu'il faut bien de l'argent pour maintenir les services publics, le soutient à l'action sociale et poursuivre la construction ou la rénovation de logements. Les grands projets de la municipalité comme Ambition maritime avec ses aménagements urbains pèsent lourd aussi sur la facture : 35 millions d'euros rien que pour cette année.

On ne va pas s'en sortir si tout augmente" - un habitant, propriétaire dans le quartier de la Bouletterie

Mais l'addition a parfois du mal à passer. Aux Halles du marché ce mardi, les réactions sont mitigées : quand les uns trouvent la facture salée surtout vu le contexte, "2100 euros alors que je vis dans un quartier prioritaire, ça me semble très élevé, on ne va pas s'en sortir si tout augmente", d'autres se montrent peu surpris et compréhensifs, "il faut bien payer des impôts si on veut une ville agréable et équipée".

La date limite de paiement de cette taxe foncière est fixée au 17 octobre. Au 22 octobre si vous payez en ligne

