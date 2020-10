La taxe foncière ne cesse d'augmenter, plus de 30% sur les dix dernières années

Selon le dernier rapport de l’Observatoire national des taxes foncières, en dix ans la taxe foncière a bondi de 31,4 %. Elle a donc progressé trois fois plus rapidement que les loyers et l’inflation. Une taxe prélevée ce lundi pour les propriétaires qui ne sont pas mensualisés.

La taxe foncière est prélevée ce lundi 26 octobre, pour les foyers qui ne sont pas mensualisés. Une taxe, qui ne cesse d'augmenter : plus de 30% en moyenne sur les dix dernières années avec de fortes disparités entre les communes, selon l’Observatoire national des taxes foncières. "Toutes ces taxes se font au détriment de l'entretien des bâtiments", a alerté Christophe Demerson, président de l'Union nationale des propriétaires immobiliers (UNPI), ce lundi sur franceinfo.

Pour rappel, la taxe foncière sur les propriétés bâties concerne les propriétaires ou usufruitiers de ces propriétés. Ce sont les collectivités bénéficiaires (le département, la commune, parfois une intercommunalité et/ou un syndicat de communes) qui décident des taux applicables. La somme des cotisations prélevées par les collectivités territoriales donne le montant brut de la taxe foncière.

Inquiétude des propriétaires

Toujours selon cet Observatoires, la taxe foncière a augmenté bien plus rapidement que les loyers ou encore l'inflation entre 2009 et 2019. En effet, les loyers ont progressé de 10,0 % avec une inflation à 10,8 %. La taxe foncière a donc progressé 3,2 fois plus rapidement que les loyers et 2,9 fois plus vite que l’inflation.

Cette hausse s'expliquerait notamment par "la revalorisation annuelle des valeurs locatives", "l’augmentation des taux" et "la multiplication des taxes" annexes du type GEMAPI (taxe pour la prévention des inondations). "Les propriétaires sont inquiets, fustige l'UNPI dans un communiqué. La disparition de la taxe d’habitation sur les résidences principales est un jeu de bonneteau fiscal. Si les compensations promises aux collectivités ne sont pas à la hauteur, comment ne pas craindre un report sur la taxe foncière ?"

L’augmentation moyenne de 31,4 % entre 2009 et 2019 reste toutefois légèrement inférieure à celle de 34,7 % constatée l’an dernier sur la période 2008-2018.

L'augmentation de la taxe foncière dans les 50 plus grandes villes de France

En moyenne, entre 2009 et 2019, la taxe foncière a augmenté de 27,7 % dans les 50 plus grandes villes de France, soit un peu moins que dans le reste du territoire (augmentation nationale moyenne de 31,4 %).

En dix ans, cette taxe a particulièrement explosé à Argenteuil (+ 45,1 %) et Saint-Denis (+ 43,1 %). Pourquoi ? À Saint-Denis, par exemple, "les propriétaires ont subi une hausse conjuguée du taux de la Ville et du département", explique l'Observatoire. À Argenteuil, le taux de la Ville est resté quasiment stable, "mais les propriétaires ont pris de plein fouet le doublement du taux départemental du Val-d’Oise". Six autres grandes villes affichent une augmentation de plus de 35 %.