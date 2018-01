Les communautés de communes et d'agglomération héritent de la compétence Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention Inondation, GEMAPI. Pour avoir les fonds nécessaires pour les travaux sur les rivières, elles peuvent désormais prélever une taxe.

Cette taxe ne peut pas dépasser plus de 40 euros par an et par habitant. C'est le plafond fixé par la loi.

Bassin d'Aubenas et Gorges de l'Ardèche appliqueront la taxe

Les communauté de communes qui ont déjà planché sur le sujet en Ardèche nous annoncent des montants plus modestes. Ce sera par exemple entre 6 et 7 euros par habitant pour les 20 communes des Gorges de l'Ardèche, pas plus de 5 euros pour les 29 communes du bassin d'Aubenas.

Toutes les communautés de communes ne sont pas obligées de mettre en place cette taxe GEMAPI. Les aménagements des rivières pour prévenir les inondations étaient jusqu'ici pris en charge par l'Etat. A chaque collectivité de voir si elle peut financer les travaux sur son budget propre ou si elle a besoin d'un appel de fonds. Si tel est le cas, elle devra voter chaque année la somme globale qu'elle a besoin de collecter pour ses chantiers, et l'administration fiscale fera la répartition par habitant.

Examen en février/mars lors du vote des budgets

On devrait en savoir plus aux mois de février/mars, puisque les communautés de communes et d'agglomération voteront leur budget primitif. La taxe GEMAPI sera indiquée en octobre/novembre prochain sur votre avis de taxe d'habitation ou taxe foncière. Les entreprises aussi participent sur la contribution foncière des entreprises.