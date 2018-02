Ax-les-Thermes, France

Une panne de télécabine, en plein milieu des vacances d'hiver, c'est la tuile pour une station de ski. À Ax 3 Domaines, depuis lundi, l'accès aux pistes se fait uniquement par la route. Résultat : au lieu de mettre 12 minutes en téléphérique, il fallu compter près d'une heure certains jours, voire même plus mardi lorsque des plaques de verglas ont provoqué des embouteillages monstres sur les routes.

Panne d'eau, verglas et tempête de neige

Ajouté à cela une panne d'eau courante à Bonascre, le village de la station, mardi, on peut dire que le sort s'acharne sur la station ariégeoise. Dernier coup du sort : la pièce de rechange, livrée par la société Poma depuis Grenoble, qui devait arriver hier soir, est restée coincée toute la nuit à Montpellier en raison... de la tempête de neige !

Mais tout cela ne devrait bientôt plus être qu'un mauvais souvenir : la pièce permettant de réparer la télécabine, un réducteur qui fait la transmission entre le moteur et les poulies, devrait, sauf nouvelle péripétie, arriver ce jeudi matin aux alentours de 10h.

La pièce défectueuse, le réducteur de la télécabine, a été enlevée par les agents d'Ax 3 Domaines - © Ax 3 Domaines

"On commence à voir le bout du tunnel ! se réjouit Cyril Bardin, responsable du marketing. Une fois la pièce arrivée, il nous restera environ 7 à 10h de travail. Et vendredi matin, la télécabine sera opérationnelle."

De 10 à 20% de skieurs en moins

Depuis lundi, entre 2 500 et 3 000 personnes ont emprunté les bus mis à disposition des vacanciers pour rejoindre les pistes, quand la télécabine en transporte quotidiennement 4000. Sur les pistes, la Savasem, qui gère le domaine, a compté entre 1 000 et 2 000 skieurs en moins. "On gère aussi la station d'Ascou Pailhère et des Monts d'Olmes, et on sait qu'il y a des clients qui ont profité de leur forfait pour aller skier dans une de ces deux stations. D'autres qui ne skient pas forcément tous les jours sont allés se baigner aux bains du Couloubret, ou se balader en raquettes."

Il y a quelques personnes qui viennent à la journée qui se sont dit que ce n'était pas le meilleur moment pour venir" - Cyril Bardin de la station d'Ax 3 Domaines

Une panne moins handicapante qu'une tempête de neige

Mais pas de quoi entamer l'enthousiasme de Cyril Bardin : "Sur les stations de ski, on sait qu'il peut y avoir des aléas. Des fois ça arrive à cause d'une tempête de neige, des fois ça arrive sur une panne mécanique."

Malgré les déboires de cette semaine, Cyril Bardin reste optimiste Copier

"Sur les 4 semaines, jusqu'à maintenant tout s'était bien passé. Malgré deux ou trois jours un peu moins bien, globalement pour nous ça restera des belles vacances. 7000 skieurs ça reste des belles journées. Une tempête de neige, par exemple, réduit la fréquentation à 3000 skieurs. Donc à choisir, on préfère cet aléa-là à une tempête de neige."

