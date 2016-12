La télécabine réparée, Artouste devrait rouvrir vendredi

La station d'Artouste (Pyrénées-Atlantiques), bloquée depuis lundi à cause d'un souci technique sur la nouvelle télécabine qui déssert tout le domaine skiable, devrait rouvrir vendredi. Les derniers tests effectués mercredi sont visiblement concluants.

“Enfin une bonne nouvelle” avoue, soulagé, le maire de Laruns, Robert Casadebaig, au téléphone de France Bleu Béarn. Une joie qui se comprend. Après plus de dix jours de fermeture forcée, Artouste devrait rouvrir vendredi. La station pyrénéenne, déjà bloquée une semaine mi-décembre à cause d'un problème d'autorisation administrative, est à l'arrêt depuis lundi à cause d'un souci technique sur la nouvelle télécabine qui dessert tout le domaine skiable.

Mais des réparations et des tests ont encore été effectuées mercredi et visiblement, le problème de poulie, la vitesse des cabines au départ et à l'arrivée, tout remarche correctement.

Une journée "blanche", à vide avec le personnel

Avant de rendre la télécabine accessible aux skieurs et au grand public, Poma, le constructeur de la remontée mécanique va tout de même prendre le temps et la précaution ce jeudi, avec le personnel de la station, de faire tourner l'appareil à vide -la quarantaine de cabines- au rythme habituel.

La bonne nouvelle c'est donc que vendredi, la télécabine sera opérationnelle et pourra transporter des skieurs jusqu'aux pistes. La mauvaise c'est que les vacances sont déjà finies : la saison d'hiver commence donc mal pour les commerçants de la station.

Maintenant, attendre la neige

Maintenant, il faut compter sur la fréquentation les week-ends, attendre les prochains congés en février et surtout espérer qu'il neige. Les stations pyrénéennes manquent effectivement d'un manteau neigeux stable et renouvelé. Pour l'instant il y aurait en tout 30 cm de neige en haut de la station, datant des chutes de mi-novembre.

A Artouste, la rénovation de la télécabine a duré plusieurs mois et a notamment été endeuillée par le décès de deux ouvriers du chantier.