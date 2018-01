A l'heure où l'assurance maladie et les syndicats de médecins négocient pour fixer les modalités d'une généralisation de la télémédecine, France Bleu Occitanie revient sur ce qui se fait déjà en Occitanie avec le responsable du dossier à l'ARS, l'agence régionale de santé, Jérôme Falerne.

Toulouse

Finies les expérimentations, la télémédecine s'apprête à devenir une réalité pour une grande partie des Français. L'Assurance Maladie négocie avec les syndicats de médecins depuis jeudi dernier pour fixer les modalités pratiques et les tarifs de cette médecine à distance. Jérôme Falerne, qui gère ce dossier à l'Agence Régionale de Santé en Occitanie, explique que l'ancienne région Midi-Pyrénées est une terre d'expérimentations depuis la fin des années 80.

Plus de 50 000 actes sont pratiqués chaque année en Midi-Pyrénées, surtout des actes entre praticiens hospitaliers pour des prises en charge de pathologies chroniques comme le cancer ou des cas d'urgence quand on doit demander un avis en vue d'un transfert.

Il peut s'agir aussi bien d'actes de neurologie que de traumatologie. Le spécialiste explique que les services d'urgence de la région sont équipés de stations de télémédecine, avec un ordinateur, une caméra et un dispositif pour mettre en contact le patient, son médecin de proximité et un praticien hospitalier à distance.

Lutte contre les déserts médicaux

Pour Jérôme Falerne, la télémédecine n'a pas vocation à se substituer aux visites chez le médecin, mais elle peut permettre de lutter contre les déserts médicaux, c'est d'ailleurs ce que le gouvernement met en avant.

La télémédecine peut permettre une prise en charge plus rapide.

Quand on demande à Jérôme Falerne, si la télémédecine ne risque pas tout de même d'offrir une prise en charge dégradée, si les médecins ne risquent pas de passer à travers certains symptômes, il explique que cela reste et doit rester une "offre complémentaire" et rappelle qu'aujourd'hui, "80% du diagnostic s'effectue à travers l'entretien du patient".

Ecoutez l'interview de Jérôme Falerne Copier

Pour l'instant, l'idée n'est pas de passer à la télémédecine dans tous les domaines. Dans les négociations qui ont démarré jeudi entre l'Assurance Maladie et les syndicats de médecins, il est question de généraliser d'abord la télémédecine pour les maladies chroniques comme les cancers et pour les gens qui habitent dans des déserts médicaux. "Il est important de sortir du mode d'expérimentations de façon progressive" précise le spécialiste de l'ARS Occitanie.

Pas de surcoût pour les patients

Quant à la question des coûts, au cœur des discussions actuelles, Jérôme Falerne explique que l'enjeu des débats est de faire en sorte que cela n'engendre pas de surcoût pour les patients, ni pour l'Assurance Maladie. Ces discussions qui portent aussi sur la rémunération des actes de télémédecine pour les professionnels de santé, doivent se poursuivre jusqu'au mois de mars.