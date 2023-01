La température de l'eau des piscines de Rennes refroidit certains nageurs

Autre mesure d'économies, la fermeture des piscines de Villejean et Saint-Georges pendant les vacances de Noël, février et printemps

+18% en un an, mais -26% sur trois ans

Les piscines de Rennes attirent moins qu'avant la crise du covid. Leur fréquentation a baissé de 56.736 entrées (-26%), si on compare les périodes octobre 2019-janvier 2020 et octobre 2022-janvier 2023. Cette chute semble due à la baisse des températures de l'eau. En partie seulement. Car si la fréquentation a baissé sur trois ans, elle a augmenté sur la dernière année ( 24.195 entrées de plus entre la période octobre 2021-janvier 2022 et la période octobre 2022-janvier 2023).

ⓘ Publicité

4 piscines = 85 écoles

Reste que la baisse de la température de l'eau des bassins était indispensable, les 4 piscines de Rennes consommant presque autant d’énergie que les 85 écoles de la ville. Et la "facture énergétique pour la ville de Rennes, c'est + 20 millions d'euros", explique Frédéric Bourcier délégué aux sports.

De 29°C à 24°C dans le bassin nordique

Alors à Rennes, on y est allé progressivement, avec une réduction de 1°C le 11 avril (eau 28°C et air 29°C), puis encore 1°C supplémentaire le 30 août (eau à 27°C et air 28°C). À Bréquigny (la plus grande piscine de Rennes), l'eau est désormais à 26°C en intérieur et 24°C dans le bassin nordique (extérieur). Certains se baignent donc parfois avec "des hauts ou des combinaisons néoprènes", d'autres estiment être "moins performants" dans cette eau plus fraîche, d'autres encore trouvent ce 24°C "parfait". Il y a enfin ceux qui rappellent que 24°C quand on est habitué à se baigner "à Saint-Malo, ça va".

Des économies à relativiser

3°C en moins, c'est "13% d'énergie économisés", rappelle Frédéric Bourcier et, c'est à relativiser, car la température de l'eau ne représente que "30% de l'énergie consommée dans une piscine" (60% pour l'air, 10% pour le reste comme les douches). Et l'énergie ce n'est que 20% des coûts d'une piscine.