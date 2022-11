La tension persiste sur le marché des voitures d'occasion

Depuis le début de l'année 2022 286.194 véhicules d'occasion se sont vendus en Pays de la Loire, contre 333.142 sur la même période en 2021. Soit 50 mille de moins. Les clients sont perdus et les professionnels font grise mine résume Pascal Brethomé, président régional de Mobilians qui regroupe les professionnels de l'automobile dans la région: "Les gens sont frileux. C'est depuis qu'ils entendent parler des aides et tout ça ils ne savent pas trop. Depuis qu'ils entendent que bientôt ce sera tout électrique (...) Tantôt l'essence est plus chère que le diesel, tantôt l'inverse. Il y a vraiment une confusion de plein de choses et les clients sont complètement perdus et donc c'est à nous de les rassurer. Mais la problématique est quand même qu'on manque de ventes de véhicules neufs".

Les gens sont frileux et ne savent plus trop quoi acheter. Pascal Brethomé

Cette tension sur le marché de l'occasion est en effet liée à d'abord à la diminution des ventes de véhicules neufs en raison du manque de pièces pour les fabriquer et de leurs coûts croissants. "Les loueurs n'ont pas assez de véhicules, donc se sont mis aussi sur le marché de la seconde main, ce qui fait qu'il y a une tension encore plus forte sur les véhicules d'occasion. Donc en fait, les prix augmentent" ajoute Pascal Berthomé. "On était à plus de 2 millions de voitures neuves vendues tous les ans en France, et là on va être à 1 450 000 à la fin de l'année" précise ce professionnel.

22.000 euros en moyenne pour une voiture de moins de 8 ans

Cette conjoncture pousse vers le haut les prix des voitures d'occasion confirme Emmanuel Grelaud, responsable d'un garage Citroën à Luçon: "On a des prix sur des véhicules d'occasion avec des kilométrages un peu élevés qui sont chers (...) un véhicule d'occasion moyennement kilométré est au moins à 25.000 euros, donc à regarder". De plus en plus de clients se tournent d'ailleurs vers la location longue durée de leur véhicule.

