La Teste-de-Buch, France

Après des années de réflexion, la COBAS (communauté d'agglomération du Sud Bassin), le Département et la Région ont finalement bouclé le financement du foyer de jeunes travailleurs de La Teste-de-Buch. Le chantier vient de démarrer sur un terrain proche de l'hippodrome. La structure comprendra également deux autres sites à La Teste (rue Henri Dheurle) et Gujan-Mestras (avenue de la Côte d'Argent). Capacité totale de ce foyer : 90 places.

L'été il pourra accueillir des saisonniers mais tout au long de l'année il abritera également des stagiaires et des apprentis. On le sait, ils sont nombreux. La situation du logement sur le sud Bassin est tendue et les communes de La Teste, Le Teich, Gujan et Arcachon ont mis longtemps à se mettre d'accord sur la construction de cette structure.

Christian Godde, président de l'association Habitat Jeunes du Bassin et futur gestionnaire de cette structure d'accueil évoque un changement positif de mentalité de la part des acteurs locaux.

Il y a un vrai problème de logement social sur ce territoire. A peine 10 % des locataires ont moins de 30 ans alors qu'ils représentent 22 % des demandes

- Christian Godde

Le futur foyer de jeunes travailleurs devraient donc changer la donne. Ouverture prévue fin 2019, début 2020.