La Teste-de-Buch : l'agence pour l'emploi qui fonctionne sans CV

Un nouveau dispositif d'accompagnement pour les demandeurs d'emploi et les entreprises a ouvert ses portes sur le Bassin d'Arcachon. Ce mardi à La Teste-de-Buch avait lieu l'inauguration d'une antenne D2C Gironde. D2C, pour développement carrières et compétences.

La Teste-de-Buch, France

D2C est un dispositif financé par le conseil Départemental et l'Europe et piloté par l'association Transfer. Il s'agit de mettre en relation employeurs et chômeurs là où Pôle Emploi a du mal à trouver des solutions.

D'autres agences de ce type existent déjà en Gironde, sur les territoires des Hauts de Garonne, du Sud Gironde et du Médoc. En 2019 elles ont permis d'accompagner 550 personnes (dont 300 allocataires du RSA) vers un retour à l'emploi. Avec une méthode un peu particulière : le "sans CV". Les agences D2C privilégient le contact direct et la discussion entre employeurs et chômeurs.

Notre différence avec Pôle Emploi c'est que nous allons directement à la rencontre des entreprises pour faire surgir le marché caché des offres

- Amandine Lemay, responsable de l'agence D2C de La Teste

L'agence de la Teste a ouvert ses portes en avril dernier. Elle travaille déjà avec 130 entreprises du Bassin d'Arcachon et du Val de l'Eyre. C'est "un partenariat essentiel" explique Amandine Lemay. A ce jour l'agence suit environ 80 demandeurs d'emploi et a placé une trentaine de personnes en contrat.