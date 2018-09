Le motoriste du Bassin d'Arcachon vient de décrocher un nouveau contrat et poursuit son développement à l'international. Cette fois-ci Nanni s'associe à Scania pour produire des moteurs de bateaux toujours plus puissants.

La Teste-de-Buch, France

C'est ce mardi que s'est ouvert sur la Côte d'Azur le Cannes Yachting Festival, l'un des plus grands rendez-vous de l'année pour les amateurs de plaisance, et le motoriste pour bateau de la Teste-de-Buch, Nanni Industries, a fait le voyage sur la croisette.

Chez Nanni Industries on voit les choses en grand. L'objectif fixé en 2016 était clair : tripler le chiffre d'affaire d'ici 2020. Si le marché des petits hors-bords de plaisance s'est quelque peu tarie depuis 2015, celui des yachts de luxe, lui est en plein essor et Nanni surfe sur la vague.

Grâce à ce nouveau partenariat avec le suédois Scania, spécialiste mondial des moteurs de camions et de bus, Nanni vise le marché des grands navires de luxe et des vedettes militaires. Le contrat prévoit la construction d'une nouvelle gamme de motorisation jusqu'au 1.200 chevaux.

En 2016 et 2017 nous avons augmenté notre chiffre d'affaire et notre production de 15 % par an. Le contrat passé avec Scania va nous permettre d'aller encore plus vite ! — Amalia Festa, PDG de Nanni Industries

L'entreprise du Bassin d'Arcachon emploie aujourd'hui 80 personnes et affiche un chiffre d'affaire de 25 millions d'euros. Elle est présente dans 85 pays et réalise 60 % de ses ventes à l'export, notamment en Europe et aux États-Unis.