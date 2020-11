La Teste-de-Buch : un fleuriste peut-il rester ouvert en vendant de l'huile d'olive ?

A la Teste-de-Buch samedi dernier le maire Patrick Davet a pris un arrêté pour autoriser l'ouverture des boutiques du centre-ville. Le texte est illégal et dans les faits la plupart des commerces sont fermés. La sous-préfète d'Arcachon Houda Vernhet a vivement condamné ce choix, "une décision illégale". "Des mesures vont être prises pour faire annuler cet arrêté", a-t-elle indiqué, en demandant aux commerçants de faire appel "au bon sens" en cette période d'épidémie.

Mais les commerçants testerins n'ont pas dit leur dernier mot. Leur association "Direction centre-ville" prépare la riposte. Leur idée : proposer dans les boutiques adhérentes quelques produits de nécessité. Exemple : un fleuriste qui vendrait des rouleaux de papier-toilette !

On va proposer dans les boutiques un dépôt-vente de produits essentiels. Le commerce, lui, ne mettra pas en cause ses statuts et son bail. Il pourra ouvrir pour vendre du pain ou du papier-toilette au nom de l'association. En même temps il proposera ses propres produits.