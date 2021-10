La Teste-de-Buch : Safran à la conquête de l'espace

Safran Data Systems a inauguré ce mardi l'extension de son centre d'ingénierie et de production d'antennes pour satellites et essais en vol de La Teste-de-Buch. Ce fleuron de l'industrie aéronautique et de l'espace renforce sa présence en Gironde.