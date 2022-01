La timide augmentation du livret A

La très timide prochaine augmentation du livret A

Le13 décembre le ministre de l’économie, Bruno Le Maire avait annoncé que l’augmentation du taux du livret A, actuellement de 0,5 %, sera proposée par le gouvernement en janvier 2022 et devrait intervenir le 1er février. Il n’avait cependant pas précisé le montant de cette augmentation, demandant au gouverneur de la Banque de France de faire une proposition.

Le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, avait de son côté déjà indiqué que le calcul du taux du livret A intégrerait l’inflation des six derniers mois, ce qui laisse raisonnablement penser que ce coup de pouce devrait avoisiner 0.30%, ce qui porterait l'actuel taux d'intérêt à 0,80%.

Sans préjuger de la confirmation de ce taux par le gouvernement, cela ne devrait pas changer grand chose pour les petits épargnants qui constituent l'essentiel des utilisateurs du Livret de Caisse d'Epargne.

Selon l'INSEE, les prix à la consommation ont progressé de 2,8% en novembre dernier, après 2,6% en octobre. L'inflation a été tirée par l'accélération des prix de l'énergie (+21,6% sur un an), et dans une moindre mesure par la hausse des prix des produits manufacturés (+0,8%), et de ceux des services (+1,9%). En revanche, les prix des produits alimentaires ont ralenti (+0,5%), et ceux du tabac se sont stabilisés.

Dans ce contexte économique, le très faible taux de rémunération du Livret A ne devrait pas changer grand chose dans le comportement des épargnants. Rappelons qu'en Corse comme sur le continent, la crise sanitaire a freiné la consommation et fait gonfler le bas de laine des ménages. Fin septembre, l'épargne en Corse était estimée à 10,4 milliards d'Euros, répartis sur les livrets A et sur les comptes courants, rapportant peu voire aucun intérêt.