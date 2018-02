Cette monnaie locale béarnaise lancée en juin 2015 à Billère aimerait se développer et se faire mieux connaitre. Pour l'instant, l'équivalent de 31 000 euros sont en circulation et ce sont 500 personnes qui l'utilisent.

Pau, France

L'association "De main en main" qui gère la tinda, la monnaie locale béarnaise, tenait ce week-end son assemblée générale et a tiré un bilan en demi-teinte après deux ans et demi d'existence.

On peut payer avec la tinda chez 200 prestataires comme des agriculteurs, des magasins bio ou même la piscine de Billère. Mais il faudrait faire mieux. Et pour cela embaucher deux salariés pour convaincre plus de monde de l'utiliser.

L'intérêt est triple, explique l'association: consommer local, favoriser la transition écologique, grâce au circuit court et aux engagements écologiques pris par les prestataires, et enfin éviter de spéculer, car la monnaie est dans l'économie réelle.

L'association estime que passer à 500 prestataires et au moins 2000 utilisateurs est tout à fait possible. Jean-Luc Labatut, de l'asscoiation "De main en main" est persuadé qu'une telle monnaie peut dynamiser l'économie locale béarnaise.

Vous pouvez avoir tous les renseignements sur la Tinda et la liste des commerces qui acceptent la monnaie locale sur son site internet.