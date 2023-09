La tomme de Mayenne de la Fromagerie d'Entrammes médaillée d'argent au Mondial du Fromage

Le savoir-faire mayennais vient d'être récompensé à un concours international. La Tomme de Mayenne, fabriquée par la Fromagerie d'Entrammes, a reçu une médaille d'argent dans la catégorie "lait de vache" au Mondial du Fromage organisé à Tours du 10 au 12 septembre 2023. L'entreprise mayennaise participait pour la première fois à ce salon dédié aux acteurs de la filière fromagère et laitière. Cette médaille, décernée par un jury de professionnels, est donc une fierté pour la Fromagerie d'Entrammes.

ⓘ Publicité

Une tomme de caractère affinée pendant minimum 6 mois

Le Mondial du Fromage récompense des fromages dans différentes catégories : la Tomme de Mayenne a été médaillée dans des fromages au lait de vache et dans la catégorie "pâte pressée non-cuite au lait cru". Au total, cinq critères sont pris en compte et notés, comme l'aspect extérieur, l'arôme olfactif, la texture en bouche, les goûts et l'équilibre des saveurs. "C'est la reconnaissance du travail de nos producteurs et de nos productrices sur le modèle du lait de foin. L'ensemble des producteurs et productrices de la coopérative sont engagés dans un modèle d'élevage traditionnel où les bêtes ne sont nourries majoritairement qu'à l'herbe et, quand il y a plus d'herbe, au foin. Ce modèle, qui est un modèle résilient, exigeant et vertueux, c'est le modèle que prône la coopérative", souligne Jacques-Yves L'honen, le directeur général de la coopérative Lait Bio du Maine et de la Fromagerie d'Entrammes.

Ce concours international est organisé depuis dix ans, des représentants de dizaines de pays différents y participent. "C'est un salon professionnel, donc avoir la reconnaissance des crémiers fromagers, au-delà de la médaille, ça montre la qualité fromagère de notre produit", se réjouit Jacques-Yves L'honen.