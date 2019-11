La Tour du Pin fête (déjà !) le tour de France

Journée spéciale "Tour de France" aujourd’hui en Isère. Pour fêter le retour de la Grande Boucle dans le département l’été prochain, 38 coureurs du Tour inaugurent la ligne de départ à La Tour-du-Pin et parcourront les 38 premiers kilomètres de l’étape.

La Tour-du-Pin, France

2020 marquera le retour de la Grande Boucle en Isère ! A partir du 13 juillet, le Tour de France fera escale pendant trois jours dans le département, avec une étape 100% iséroise le 14 juillet ! Jean-Pierre Barbier, président du Département, qui s’est battu pour que ce retour du Tour promet « trois jours d’une belle fête » qui mettra l’Isère à l’honneur.

Pour l’occasion, le Département et les organisateurs du Tour ont rendez-vous ce mardi pour inaugurer la ligne de départ. Au programme ? « 38 coureurs, amateurs et professionnels comme Nans Peters, Geoffrey Bouchard ou Eddy Finé, qui parcourront 38 kilomètres jusqu’à Voiron », détaille Jean-Pierre Barbier.

Pour le président du département, il était important de marquer cet événement bénéfique au département par « une journée symbolique ». « On va voir l’Isère sous toutes ses formes. Ce sera l’occasion de redécouvrir que notre département est attractif » se réjouit-il d’avance.

« Des retombées économiques bénéfiques »

Trois journées en Isère à partir du 13 juillet, est aussi une aubaine en termes de dynamisme économique, pour le président de l’Isère, dans des zones pas souvent sous les projecteurs, comme La Tour-du-Pin. « Le 14 juillet, c’est l’étape mythique pour le Tour de France, on sait que cette journée va mobiliser des milliers de personnes, ce qui signifie des retombées économiques extrêmement bénéfiques pour les commerçants locaux. » Assure Jean-Pierre Barbier « avec une centaine de médias, des heures de direct, les caravanes, on fêtera une journée économiquement et sportivement très importante » promet enfin le président.