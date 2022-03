La tour numéro 12 du quartier Brésard à Guéret va être "foudroyée" en 2023

C'est une tour d'immeuble emblématique du quartier de l'Albatros de Guéret, qui va bientôt disparaître : celle du 12 rue Brésard. Ce bâtiment de 10 étages va être détruit très bientôt, le 2 avril 2023, via une technique assez incroyable de "foudroyage" : des explosifs vont être placés dedans et la tour va s'effondrer, ont annoncé ce mardi de l'agglomération, de la mairie de Guéret et de Creusalis, qui lancent un appel d'offres aux entreprises pour la démolir. Le coût du chantier est d'environ 3 millions d'euros.

Cela fait des mois que le projet est en cours d'élaboration, mais les choses se précisent. Le foudroyage va durer toute la journée du 2 avril dans l'îlot Brésard. Actuellement, il n'y a plus personne dans l'immeuble, tout le monde a été relogé.

Un chantier exceptionnel

Et notamment, côté chantier, puisque tout va commencer "par le désamiantage en septembre, se poursuivre jusqu'à la fin de l'année", précise Frédéric Suchet, directeur général de Creusalis, puis, il faudra faire un curage : "enlever tout ce qu'il y a l'intérieur du bâtiment", c'est-à-dire les portes, l'ascenseur, et puis le 2 avril, "le foudroyage du bâtiment. La tour va s'effondrer sur elle-même le jour J." Plus précisément, des explosifs vont être placés dans l'immeuble. Alors pas de panique pour les autres habitations à côté, elles seront protégées, assure Frédéric Suchet. "La façade la plus exposée du bâtiment on aura soit un échafaudage avec un treillis métallique, soit des conteneurs qui auront été empilés pour protéger le bâtiment, d'éventuelles projections."

En plus, il y aura des piscines auto-montées, "remplies d'eau, il y aura aussi des explosifs, et quand le bâtiment va exploser, les explosifs des piscines vont être amorcés, et on va avoir un rideau d'eau qui va être créé autour du bâtiment pour éviter la propagation des poussières." Ensuite, il faudra enlever les gravats. Et à la place de la tour, il y aura peut-être un jardin, dans tous les cas, un espace vert. Mais, ce n'est pas encore fixé. Mais les habitants seront consultés.

Le "jour du tir", les habitants des immeubles jouxtant la tour ont deux choix : soit ils ont quelqu'un chez qui aller se réfugier, soit ils pourront se rendre à l'espace André Lejeune, où ils seront reçus par la mairie, il y aura une collation, des animations. Des retransmissions de ce "foudroyage" seront organisées pour que les habitants puissent voir la tour s'effondrer, dans le quartier de l'Albatros. La maire de Guéret voudrait aussi qu'un écran soit installé place Bonnyaud, dans le centre-ville.