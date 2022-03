Une nouvelle antenne de six mètres va être installée au sommet de la Tour Eiffel mardi 15 mars. Le Champ de Mars sera bouclé pendant une partie de la matinée pour permettre le décollage d'un hélicoptère. En cas de vent, l'opération devra être reportée.

La Tour Eiffel plus haute de 6 mètres

La tour Eiffel s'agrandit ce mardi 15 mars. Une nouvelle antenne haute de six mètres va venir coiffer la dame de fer, portant sa hauteur totale à 330 mètres. Pour permettre cette installation, un dispositif d'ampleur est prévu, avec bouclage du Champ de Mars dans le 7e arrondissement, et mise en place d'une piste de décollage pour hélicoptère. Tout un dispositif qui pourrait bien être annulé en cas de vent.

Une nouvelle antenne pour la diffusion de la radio numérique DAB+ en Île-de-France

En principe, le décollage doit avoir lieu à 9 heures et l'installation devrait s'achever à 10h30, si les conditions météorologiques le permettent.

Aux commandes de l'opération, l'entreprise TDF, chargée notamment de la diffusion de la TNT, de la couverture très haut débit mobile, ou encore du déploiement de la fibre optique. La nouvelle antenne perchée au sommet de la dame de fer servira à la diffusion de la radio numérique DAB+ en Île-de-France.

Pour permettre son installation, des filets vont être installés sur la Tour Eiffel, un dispositif de sécurité indispensable, mis en place par l'entreprise de cordistes Jarnias installée à l'Haÿ-les-Roses (Val-de-Marne).

Qu'est-ce que c'est le DAB+ ?

C'est l'équivalent de la TNT mais pour la radio. De base, la radio fonctionne sur la bande FM, avec des fréquences. Mais aujourd'hui, la bande est saturée, il n'y a plus de fréquences disponibles. Avec le DAB, le problème disparaît grâce à la diffusion numérique. Et cette nouveauté a aussi d'autres avantages : meilleure qualité sonore, plus de grésillements, fini les changements de station sur l'autoroute.

Le DAB est encore en cours de déploiement à Radio France depuis octobre 2021. Pour en bénéficier, il faut acquérir un poste de radio récent, avec le petit logo "DAB+", disponible sur toutes les voitures sorties d'usine depuis 2020.