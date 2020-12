La Touraine a été au rendez-vous pour la collecte de la banque alimentaire

Malgré la crise sanitaire les Tourangeaux ont été plus généreux que l'an passé à l'occasion de la collecte de la banque alimentaire qui s'est déroulée entre vendredi et dimanche dernier. Selon les comptages de l'association, nous en sommes à 140 tonnes contre 121 en 2019.

Si le nombre exact de tonnes de denrées collectées ne sera connu qu'à la mi-décembre, dans un communiqué, la banque alimentaire de Touraine est fière d'annoncer que cette campagne dans plus de 130 magasins d'Indre-et-Loire a été meilleure que celle de l'an passé. L'association espère atteindre les 150 tonnes (le comptage à ce jour fait état de 140 tonnes) contre 121 l'an passé. La générosité des Tourangeaux ne se dément donc pas alors que cette collecte nationale a été moindre dans certains autres départements. A Tours, plusieurs dons ont été salués par l'association comme celui de ce monsieur d'un certain âge qui a rempli son caddie et qui en a donné l'intégralité aux bénévoles de la banque alimentaire avant de reprendre un autre chariot et d'aller faire des courses pour lui cette fois.