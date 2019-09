La Touraine expérimente le cumul du RSA avec le salaire de vendangeur

En Indre-et-Loire, 40% des allocataires perçoivent le RSA au-delà de trois ans sans retrouver un emploi. De son côté, la viticulture a du mal à pourvoir annuellement 700 postes de vendangeurs. Le cumul RSA et salaire doit motiver les candidats aux vendanges et aux autres métiers de la vigne.

Indre-et-Loire, France

C'est une première en Indre et Loire. Pendant les vendanges, les bénéficiaires du RSA vont pouvoir cumuler le RSA et leur salaire de vendangeur. Normalement, le RSA est supprimé dès que le bénéficiaire a un emploi avec un salaire supérieur. Le conseil départemental et la CAF ont mis au point un dispositif dérogatoire dans l'espoir de motiver les bénéficiaires du RSA à prendre des postes de vendangeurs car il y a 600 à 700 emplois à pourvoir en Touraine. Et ce ne sont pas que pour les vendanges manuelles, la viticulture tourangelle a un besoin urgent de recruter dans tous les métiers de la vigne.

Motiver les candidats à un emploi durable dans la viticulture

Les viticulteurs sont venus frapper à la porte du conseil départemental d'Indre et Loire pour lui proposer de puiser dans le vivier des bénéficiaires du RSA. Après un temps de réflexion, le département a dit banco! Pour motiver les candidats, le salaire de vendangeur s'ajoutera au RSA avec l'espoir que cela puisse déboucher sur un emploi stable dans les vignes avec une formation assurée par Pôle Emploi et les viticulteurs.

En pratique, dès que le salaire de vendangeur sera déclaré par un allocataire du RSA, nous le ferons remonter à la CAF qui exonérera le bénéficiaire de la règlementation c'est-à-dire qui ne lui supprimera pas le RSA par dérogation -Nadège Arnault, vice-président du conseil départemental chargée des affaires sociales

2.000 opportunités d'emploi chaque année dans les vignes du chinonnais

On oublie que c'est toute l'année que les vignerons travaillent la vigne. Il y la taille, il y a l'ébourgeonnage c'est-à-dire la suppression des pousses indésirables sur les ceps, il y a aussi un grand besoin de recruter des tractoristes, ceux qui conduisent les machines à vendanger par exemple. Chaque année, ce sont 2000 possibilités d'emploi dans le chinonnais dont plus de 30% ne sont pas pourvues.

"Le cumul RSA et salaire peut ouvrir des pistes d'emploi aux personnes qui découvrent des métiers qui les intéressent dans la viticulture" Benoit Gautier, président de la fédération des associations viticoles d'Indre-et-Loire et de la Sarthe

Cette mesure peut aussi donner envie à des personnes en recherche d’emploi de s'orienter vers la viticulture. "Si c'est le cas, il faudra qu'ils se rapprochent de Pôle Emploi pour suivre des stages de formation. Laissons l'expérimentation aller à son terme, dans deux à trois ans on fera le bilan. Si l'on arrive à créer un seul emploi ce sera déjà une réussite!" pour Benoit Gautier, président de la fédération des associations viticoles d'Indre-et-Loire et de la Sarthe.

Un recrutement par job dating

92 candidats potentiels ont été préparés aux entretiens par Pôle Emploi. La fédération des associations viticoles en Touraine pense que réussir à recruter 10% de ces personnes serait une première réussite. Les trois job dating auxquels participeront les bénéficiaires du RSA candidats aux vendanges auront lieu lundi 9 septembre de 13h00 à 17h00 à la mairie de Chinon, de 14h00 à 17h00 salle George Sand à la Ville aux Dames, et mardi 10 septembre à la maison des vins de Bourgueil de 9h00 à 12h30. A chaque job dating, 10 viticulteurs recevront les candidats.