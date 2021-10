La Toussaint déterminante pour le tourisme en Charente-Maritime

La saison estivale a été meilleure que celle de 2019 dans les hôtels trois et quatre étoiles du Mgallery à Châtelaillon-Plage, près de La Rochelle. Les mois de septembre et octobre, la mi-saison, promet aussi d'être fructueuse si l'on en croit le directeur de l'espace restaurant, Nicolas Andrieu : "_80% de nos chambres sont réservées_, ce qui compte maintenant c'est le beau temps" explique-t-il avant de préciser "si il ne fait pas beau il n'y aura pas beaucoup d'annulation parce que les gens ont prévu leur séjour, mais si la météo est bonne, on aura des réservations supplémentaires".

Des bons chiffres qui ne rattrapent pas la perte

Deux mois pour venir consolider la bonne saison estivale, après des mois de fermeture : "cette saison est importante pour nous, pour savoir si on arrive à transformer l'essai". Cependant, ces bons chiffres ne viendront pas rattraper la perte "qui a été lourde pour le groupe qui nous emploie" admet Nicolas Andrieu.

Les conditions sanitaires s'allégeant, il reconnait un retour à une vie "normale" tant appréciée par les professionnels du complexe hôtelier que par les clients.