La traditionnelle braderie de juillet est de retour à Bordeaux

« On liquide, on brade, on solde aujourd’hui. » Les grands parasols blancs des marchés ont investi la rue Sainte-Catherine, la rue Porte Dijeaux ou encore la rue des Trois Conils depuis jeudi, et jusqu'à samedi inclus. Cela fait 30 ans que la braderie rythme le milieu du mois de juillet. Elle sonne habituellement la fin des soldes, mais pas cette année, la période de celle-ci ayant été élargie. La tendance de ses dernières années est confirmée : les clients sont plus nombreux pour la braderie. 200 000 visiteurs sont attendus cette année pour faire des bonnes affaires.

Des petits prix

On trouve de tout sur les étals de la braderie. Des vêtements, des bijoux, des produits artisanaux. Il y a même de l’alimentaire, comme des vendeurs de nougat. Le point commun de tous ces stands ? Des articles à prix coûtant. C’est la principale raison du succès de la braderie : « Quand on voit les robes à 15 euros, c’est encore plus intéressant que les moins chères des marques de prêt-à-porter », explique Jade, venue profiter de la braderie avec son amie Marina.

« Je m’habille avec de la seconde main, c’est mon style, décrit Léo, étudiant en commerce. Mais bien sûr, ça permet de faire des affaires. Il suffit de voir les prix : les jeans à 20 euros par rapport à ceux à 110 euros, c'est intéressant. »

Les commerçants ravis

Pour les vendeurs, la braderie, c’est l’occasion de brader les invendus des anciennes collections. La braderie permet aussi de se montrer, puisque tous les vendeurs n'ont pas tous des boutiques dans les rues de Bordeaux. Ils sont satisfaits de l’affluence dans les rues bordelaises. « Il y a du monde, les gens sont acheteurs et sont contents de sortir de tous ces événements », avance Geneviève Castant, responsable d'un étal de bijoux.

On pouvait penser que les 400 commerçants attendaient avec impatience la braderie, pour rattraper les moins bonnes ventes de ces dernières semaines à cause des émeutes. Mais non. « Ça n’a beaucoup d’influence sur les ventes », décrit Arthur Lagarde, vendeur dans une grande enseigne de prêt-à-porter pour hommes.

Tous les voyants sont donc au vert, d’autant plus que la météo est clémente : pas plus de 27°C sur les trois jours. Un paramètre qui peut avoir son importance : « Quand il fait 35°C ou 40°C, les gens sont moins présents sur la rue Sainte-Catherine », avance Rachid Mahdjoubi, vendeur pour une chaîne de magasins de chaussures.

Et pour encore mieux profiter de la braderie, TBM met en place un ticket spécial à 3 euros valable pour toute la journée.