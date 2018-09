Limoges, France

Les pompiers de la Haute-Vienne sont au bord de l'implosion. Ils sont même, chose rarissime, appelés à la grève ce lundi par une intersyndicale. Qu'il s'agisse des pompiers professionnels, de leurs cadres, ou des pompiers volontaires, ils ont tous rendez-vous à partir de 8h30 devant le Service Départemental d'Incendie et de Secours à l'entrée du Val de l'Aurence à Limoges. Dans leur viseur, le directeur du Sdis et son adjoint, qui depuis leur arrivée se sont mis tout le monde à dos selon Nicolas Corneloup, secrétaire Force Ouvrière des pompiers professionnels en Haute-Vienne. Son témoignage audio ci-dessous.

Nicolas Corneloup, délégué Force Ouvrière des pompiers professionnels de la Haute-Vienne Copier

Les pompiers demandent notamment plus de moyens surtout si ils doivent mettre en place des cellules de veille en milieu rural en soutien des pompiers volontaires. Ces derniers vont d'ailleurs participé au mouvement à l'appel du syndicat FSU Pompiers Volontaires de la Haute-Vienne. Pour eux, c'est le nouveau système individuel d'alerte qui pose problème depuis déjà plusieurs années. Un système géré par informatique et qui manque totalement de souplesse par rapport à leur vie professionnelle et personnelle. Un désarroi qui n'a visiblement pas touché la direction du Sdis selon Bernard Buisson, pompier volontaire depuis 30 ans au centre de secours de Saint-Yrieix-la-Perche et secrétaire du syndicat. Son témoignage audio ci-dessous.

Bernard Buisson, secrétaire du syndicat FSU Pompiers Volontaires de la Haute-Vienne Copier

Les pompiers volontaires de la Haute-Vienne sont donc appelés à la grève et à la mobilisation tout comme les professionnels et leurs cadres ce lundi, avec un rassemblement à partir de 8h30 devant le Sdis 87 à Limoges. Sachant que les pompiers ont un droit de grève limité. Tout comme dans le secteur de la santé, les grévistes partiront en intervention à chaque fois qu'il y aura besoin d'eux.