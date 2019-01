Béarn : la trésorerie de Bedous va rouvrir

Bedous, France

Le sort de la trésorerie de Bedous, fermée depuis le 31 décembre, était entre les mains du ministère de l'Action et des comptes publics, et l'État a finalement décidé de faire un geste pour la commune de la vallée d'Aspe.

Une réouverture dans les mêmes conditions

Le maire de Bedous, Henri Bellegarde, a reçu un coup de fil du ministère cet après-midi. La date de la réouverture n'est pas encore connue, mais la trésorerie va bien retrouver son activité, dans les mêmes conditions qu'auparavant.

Il y a eu "une grosse mobilisation de la vallée d'Aspe, un effort collectif" a réagi le maire de Bedous, Henri Bellegarde. Copier

Après des mois de mobilisation, les élus allant jusqu'à empêcher le percepteur de prendre son nouveau poste à Oloron, le député Jean Lassalle et le maire de Bedous, Henri Bellegarde, avaient été reçus jeudi dernier à Paris par Olivier Dussopt, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics.

Après deux heures de réunion, Jean Lassalle et Henri Bellagarde avaient le sentiment que la délégation, composée aussi de la sénatrice Frédérique Espagnac et du député Jean-Paul Mattéi, avait été "écoutée et entendue" par le secrétaire d'État.

La Direction départementale des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques reste donc dans les mêmes locaux avec le même nombre d'agents

Un communiqué du ministère précise que "la Direction départementale des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques reste donc dans les mêmes locaux avec le même nombre d'agents, et des services à destination des usagers et des élus continueront d’y être exercés. La réflexion autour de ces services va être poursuivie et, au cours des semaines et mois qui viennent, Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques réunira les élus de la vallée d’Aspe et les parlementaires du département, pour travailler à un projet d’organisation pérenne des services publics de l’État sur ce territoire. Toutes les modalités existantes seront examinées dans le cadre de ce travail prospectif".