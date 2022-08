La tribune Côte d'Azur et France Bleu Azur s'associent pour mettre l'économie azuréenne à la une !

Nouvelle rubrique éco, quel contenu ?

Paradoxalement, on parle très peu d’économie en France, et pourtant L’économie, c’est "l’ensemble des activités d'une collectivité humaine relatives à la production, à la distribution et à la consommation des richesses" nous dit l’ami Larousse, autant dire que nous faisons donc tous - sans forcément le savoir - de l’économie à longueur de journée et d’existence, et qu’à ce titre, mieux connaître son environnement, son écosystème comme on l’appelle, c’est aussi mieux se préparer aux évolutions du quotidien, ou mieux comprendre les grandes manœuvres stratégiques, qu’elles soient politiques ou sociétales. Cette économie, nous allons bien sûr aborder par le prisme local, nous en parlerons à travers de belles aventures azuréennes, des succès stories, des initiatives, des tendances, pour découvrir ensemble la vie intimes des entreprises, dans différents domaines d’activités, parfois surprenants, sans trop parler chiffres, en appuyant plutôt sur les formidables défis humains que l’activité économique de proximité impulse.

On parle souvent d’activité touristique, et pourtant, dans la réalité, l’écosystème de la Côte d’Azur est bien plus diversifié et c'est uen première idée reçue à chasser de nos esprits, non, le tourisme est loin d’être la seule activité nourricière du département, et qu’il est sensiblement égal à celui généré par un autre secteur d’activité, l’industrie, qu’on n’attendait peut-être pas sur le podium azuréen des performances, pourtant l’industrie représente un bon tiers de la production de richesse maralpine, à travers la présence de géants mondiaux comme Thalès, Mane, Robertet ou Amadeus. Il ne faut pas oublier que derrière le chiffre d’affaires, le résultat ou la croissance, nous parlons bien d’emplois sur le territoire, avec là-encore une accroche solide avec notre quotidien.

Tribune Côte d’Azur, un hebdo économique historique ?

Isabelle Auzias, rédactrice en chef :

Nous sommes le premier média économique des Alpes-Maritimes, c’est une belle société familiale et indépendante qui forme et informe les Azuréens depuis 1981, avec aujourd’hui une équipe de cinq journalistes permanents, et comme l’économie est multiple et variée, une dizaine de collaborateurs affectés à des secteurs plus pointus ou transversaux, comme la vie des collectivités, le juridique, l’environnement, la culture. Nous sommes bien sûr habilités pour la parution des formalités administratives liées à la vie des entreprises -annonces légales- et nous recensons aussi les appels d’offres ou les ventes immobilières judiciaires, une autre source d’info et d’analyse. Notre point fort reste l’actualité que nous déclinons au quotidien sur notre site internet et désormais sur France Bleu Côte d’Azur., en plus de notre édition hebdo journal papier ou numérique, enfin nous œuvrons sur des hors séries annuels de référence comme le Palmarès des 500 plus belles entreprises du 06 ou La Côte d’Azur en chiffres.

