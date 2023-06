La Trimobile de la Métropole de Tours recycle vos téléphones portables

Vous n'êtes pas les seuls à ne pas savoir quoi faire de vos vieux téléphones portables. On en compte entre 30 millions à 100 millions, dont 80% fonctionneraient encore. Alors sachez que recycler son téléphone est de plus en plus facile. Les opérateurs les reprennent presque à chaque achat de nouveau smartphone et les magasins d'électroménager les reprennent aussi. Et puis il y a les déchetteries. La Métropole de Tours a lancé il y a sept ans la "Trimobile", une sorte de déchetterie mobile, où l'on récupère aussi les téléphones.

La Trimobile est tous les jours sur un marché de la Métropole de Tours © Radio France - Laurette Puaud

La Trimobile s'installe sur les marchés , depuis sept ans, certains sont désormais habitués. Comme Marc, qui sur le marché de Saint-Cyr-sur-Loire, dépose des déchets. Ce matin-là, il avait un smartphone, "je l'ai trouvé par terre à côté des poubelles des bouteilles en verre. Je n'aime pas voir de la ferraille trainer comme ça donc dès que je vois des déchets par terre, je les amène ici."

Presque 80% des composants recyclables

Marc a bien raison puisque certains composants d'un smartphone polluent. La batterie, en lithium, est inflammable. Ils sont donc mieux dans des centre de tri explique Christophe, le responsable de la Trimobile. "Le mieux, c'est de ne pas les jeter dans la nature ou dans une poubelle d'ordures ménagères, surtout pas. Parce que ça va malheureusement polluer tous types de sols et la planète que nous avons aujourd'hui à entretenir. "

D'autant plus que c'est presque 80 % des composants d'un smartphone peuvent être recyclés, explique Christophe, "par exemple, il y a du cuivre (...) des batteries lithium qui sont maintenant, logiquement, sont bien recyclées. Il y a des petits morceaux de fer, il y a des petits morceaux de plastique qui peut-être auront une deuxième vie derrière. Mais en tous cas, ça sera entièrement démantelé et il va vraiment rester, comme tout type de déchets, un déchet ultime."

Il faut noter que rien qu'avec une tonne de cartes électroniques d'un téléphone, ce sont 250 kilos de cuivre qui pourront être réutilisés.