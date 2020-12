La truffe au rendez-vous dans le Poitou

Une année à champignons oui mais à truffes ? Le marché deux-sévrien de la Mothe-Saint-Héray vient d'être annulé pour cause de Covid "Après avoir reçu les avis de l' ARS et de la préfecture, en relation avec l'association des trufficulteurs des Deux-Sèvres et au regard de l'évolution de la situation sanitaire sur la commune et des alentours, nous avons pris la décision d'annuler le marché aux truffes prévu le dimanche 13 décembre" annonce la mairie deux-sévrienne.

18 kilos de truffes se sont déjà vendus sur le marché de St Jean d' Angély

Le marché de Chauvigny dans la Vienne devrait normalement se tenir le 24 décembre du côté de la salle Charles Trenet. Encore quelques jours pour atteindre une belle maturité selon le président de l'Association des Trufficulteurs du département. L'ancienne région Poitou-Charentes compte 1.200 HA de plantations truffières, 18 kilos de truffes se sont déjà vendus sur le marché de st Jean d' Angély (Charente Maritime) en quelques heures.