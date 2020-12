La truffe de Bourgogne davantage pénalisée par la sécheresse que par le Covid-19

Un produit local à l'honneur pour les fêtes : la truffe de Bourgogne ! Une denrée rare. Le dernier marché de la truffe avant Noël pour l'association de la truffe côte-d'orienne a eu lieu le 12 décembre 2020 sous les halles de Dijon. Tout est parti en deux heures, malgré l'absence de dégustations à cause de la pandémie. Justement, est-ce que cette filière est touchée par la situation sanitaire ?

La sécheresse plus pénalisante que la pandémie

Selon Christine Dupaty, présidente de l'association de la truffe côte-d'orienne, ce qui pénalise le plus la filière, ce n'est pas le virus ... mais plutôt la météo. "La truffe de Bourgogne a beaucoup pâti de la sécheresse, comme d'ailleurs les trois années précédentes, indique-t-elle. On ne peut plus satisfaire le consommateur, qui devient aussi gourmand et gourmet". Le (re)confinement a-t-il eu un impact ? "Comme nous sommes une filière agricole, nous avons continué nos activités. Sur le marché, on a tout vendu, ça veut dire que nous avons plus de demande que d'offre. Notre problème c'est la sécheresse, ce n'est pas du tout la vente", analyse la présidente.

Histoires de truffes

Profitons-en pour vérifier un on-dit : si on met une truffe dans une boite d’œufs, ils en prendront le goût sans avoir à rajouter des morceaux du précieux champion. Alors, vrai ou faux ? Selon Daniel Wipf, chercheur à l'université de Bourgogne, spécialisé dans les plantes et les champignons, c'est totalement vrai. "La coquille d'oeuf est assez perméable, il va y avoir diffusion à travers la coquille, d'autant plus avec la truffe de Bourgogne qui a un spectre d'arômes très fort", explique-t-il.

Daniel Wipf a mille histoires sur les truffes de Bourgogne. Par exemple celle qui lie le champignon ... et les Ducs de Bourgogne !

Le fait que la truffe de Bourgogne pousse également dans l'Est de l'Europe pourrait d'ailleurs mettre en danger la filière, selon Christine Dupaty, présidente de l'association de la truffe côte-d'orienne. "Si on n'y prête pas garde, elle pourrait ne plus être récoltée en Bourgogne, mais dans les pays de l'Est", explique-t-elle, puisque la variété y est présente et que les conditions météo nécessaires, avec davantage d'humidité notamment, y sont réunies. C'est pour cela que Daniel Wipf et d'autres chercheurs de l'université de Dijon mènent en ce moment des études sur le champignon. Ils espèrent à terme que la Truffe de Bourgogne qui pousse dans la région obtienne une IGP (Indication géographique protégée).